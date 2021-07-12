  • 34°C
香港時間 : 2021712日 (一) 16:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

2027年印度將成為全球人口最多國家　北方邦擬推「兩孩政策」

環球政經 16:32 2021/07/12

分享：

北方邦（Uttar Pradesh）為印度國內人口最多的地方，當局提出相關立法，目的是為阻止夫婦生育兩個以上的孩子。根據世界銀行的數據，現時印度的人口為 13.8 億，僅次於中國。如果北方邦是一個國家，其 2.4 億人口將使其成為世界第五大人口大國，北方邦的人口密度是全國平均水平的兩倍之多。

【筍工推介】政府物流服務署招聘公務員職位 只要小學學歷 頂薪逾1.7萬元：【下一頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

據《CNN》報道，根據州政府於周六（10日）公布的提案，擁有兩個以上孩子的夫婦，將不被允許獲得政府福利或補貼，以及將被禁止申請州政府工作。法案指出，由於該州「在有限的生態和經濟資源前提下，有必要的急切性，讓所有公民都能獲得人類生活的基本必需品」。報道提及，北方邦的人均收入不到全國平均水平的一半。

在7月前，該法律草案將公開徵求公眾意見，並需要得到州立法者的批准。報道又指，預料到 2027年將，印度超過中國成為世界上人口最多的國家。事實上，東北部的阿薩姆邦也在上個月宣布一項類似措施的計劃，擁有兩個以上孩子的家庭，原可持有的政府福利將被扣留。阿薩姆邦部長Himanta Biswa Sarma表示，該提案部分原因是為了控制該州講孟加拉語的穆斯林人口增長。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黎淑雯

補貼 DJ 財務自由 經濟 生育 世界銀行 編輯 政府工 印度 AR

上一篇文章

【本港疫情】港府列俄羅斯為甚高風險地區 本周五起抵港人士須強制檢疫21天

下一篇文章

【大行點睇】市監局禁騰訊與虎牙鬥魚合併案 瑞信指對騰訊營運影響有限
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】網上騙案層出不窮 網民收假冒郵政釣魚短訊　破解五個騙徒常用手法
【網民熱話】網上騙案層出不窮 網民收假冒郵政釣魚短訊　破解五個騙徒常用手法
【宏觀術數@iM網欄】趨吉避凶 九運選宅安居風水要訣
【宏觀術數@iM網欄】趨吉避凶 九運選宅安居風水要訣
【MPF】盤點2021年4月強積金最佳基金　最佳一隻賺6.96%
【MPF】盤點2021年4月強積金最佳基金　最佳一隻賺6.96%
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【REIT王放榜】領展重啟以股代息　要錢還是要股更着數？
【REIT王放榜】領展重啟以股代息　要錢還是要股更着數？
【美股入門】投資美股前必要下戴的五個APPS
【美股入門】投資美股前必要下戴的五個APPS