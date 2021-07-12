2027年印度將成為全球人口最多國家　北方邦擬推「兩孩政策」

北方邦（Uttar Pradesh）為印度國內人口最多的地方，當局提出相關立法，目的是為阻止夫婦生育兩個以上的孩子。根據世界銀行的數據，現時印度的人口為 13.8 億，僅次於中國。如果北方邦是一個國家，其 2.4 億人口將使其成為世界第五大人口大國，北方邦的人口密度是全國平均水平的兩倍之多。

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據《CNN》報道，根據州政府於周六（10日）公布的提案，擁有兩個以上孩子的夫婦，將不被允許獲得政府福利或補貼，以及將被禁止申請州政府工作。法案指出，由於該州「在有限的生態和經濟資源前提下，有必要的急切性，讓所有公民都能獲得人類生活的基本必需品」。報道提及，北方邦的人均收入不到全國平均水平的一半。

在7月前，該法律草案將公開徵求公眾意見，並需要得到州立法者的批准。報道又指，預料到 2027年將，印度超過中國成為世界上人口最多的國家。事實上，東北部的阿薩姆邦也在上個月宣布一項類似措施的計劃，擁有兩個以上孩子的家庭，原可持有的政府福利將被扣留。阿薩姆邦部長Himanta Biswa Sarma表示，該提案部分原因是為了控制該州講孟加拉語的穆斯林人口增長。

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責任編輯：黎淑雯