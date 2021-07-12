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【東京奧運】大部分賽事閉門作賽　 將5G通訊融入賽事增觀賽體驗

科技 14:42 2021/07/12

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今屆奧運會在 5G 、AR 等技術協助下，增加觀眾觀賽的體驗。（AFP）

東京奧運將於 7 月 23 日開幕，但日本疫情反覆，首都圈多個縣市早前已宣佈奧運場館全部閉門作賽，而可供觀眾入場的場館只剩 3 個。雖然今屆奧運大部分海外觀眾未能入場，但在 5G 、AR 等技術協助下，增加觀眾觀賽的體驗。

【東京奧運】東京奧運特別郵票7月23日登場 包括單車、滑浪風帆等

例如，在帆船比賽中，現場觀眾與選手的距離至少一公里遠，以往只能從岸邊透過望遠鏡遙望，難以看到比賽情況。但今屆東奧將採用無人機和船隻，使用四部 4K 攝影機，透過 5G 通訊網絡即時傳送的影像再合成後，投影至觀眾席長達 50 米的 12K 超高畫質的大螢幕上，呈現有如選手在眼前航行、身歷其境的視覺享受。

至於在游泳賽事中，觀眾可透過智能眼鏡觀賽，鏡面會同時顯示選手國籍、排名、賽道及最終成績等訊息。（ TOKYO2020 官網）

【空中的士】德國Volocopter試飛電動空中的士 擬2024年巴黎奧運投入服務

至於在游泳賽事中，觀眾可透過智能眼鏡觀賽，鏡面會同時顯示選手國籍、排名、賽道及最終成績等訊息。游泳是分秒必爭的運動項目，若是採用以往的傳輸技術，會有約百分之一秒的遲延。但在今屆賽事中，會使用 5G 高速傳輸技術，如電視轉播般，將賽事資訊即時顯示在觀眾眼前。

「TOKYO 2020 5G PROJECT」自2018 年推出，希望為現場觀眾提供全新體驗。隨著科技不斷進步，將來不論是表演活動、導覽服務，或觀賽，能夠以 AR、VR 配合4K 以上的高畫質影像，提升觀眾的視覺體驗，並結合行動裝置，進行個人化的操作互動，有望改變體賽事的觀賞模式。

記者：廖淑瑩

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