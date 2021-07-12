【Tesla】Tesla推出FSD Beta V9 　更新路況介面　立體顯示周遭建築物及汽車

▲ Tesla周六（10日）更新，軟件版本（2021.4.18.12），大幅改善了路況顯示介面及推出車內鏡頭等新功能，助車主更快適應其全自駕系統。

Tesla 的全自動駕駛系統雖仍在試驗階段，但其功能一直備受關注。Tesla周六（10日）更新軟件版本（2021.4.18.12），大幅改善了路況顯示介面及推出車內鏡頭等新功能，助車主更快適應其全自駕系統。

在此次更新中，Tesla改進了 FSD 視覺化介面，道路會以彩色線條顯示道路邊界，立體顯示建築物和路面汽車等。整個介面的細節變得更豐富，讓車主可透過視覺化物件與實時描繪的動態效果，更清楚知道車子行駛時的情況。

此外，新版本加入了車內鏡頭作監控，鏡頭會時常偵測司機是否正注意路面狀況，並會透過聲音警告，或者必要時禁止車主使用自動駕駛系統 Autopilot。

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今次更新只限於美國早期測試計劃的車主，其他地區暫時未能使用。而此前在 FSD beta V8.2 版本上，Tesla已實現助車主在市區使用其自駕系統的目標，例如在十字路口轉彎、會在前車阻擋時超車及應付 180 度大彎道等。但Tesla行政總裁Elon Mask表示，最新版本FSD beta V9 的效能更好，尤其在極端環境與惡劣天氣下的表現更出色，並強調Tesla的設計一直以車主的安全為重，而此次更新亦反映其目標。

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責任編輯：張凱琳