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【澳洲疫情】悉尼所在州增過百宗確診 連續3日創新高

環球社會熱點 14:27 2021/07/12

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澳洲受Delta變種（印度首先發現）侵襲，而悉尼所在的新南威爾士州單日新增過百宗新冠肺炎確診個案。該州的單日新增確診數字已連續3日創新高，官員表示不排除延長封城。

【英國疫情】再增逾3萬確診 重症人數按周多逾6成 【下一頁】

新南威爾士州政府周一（12日）宣布，單日新增112宗確診個案，再創該州今年單日確診新高。新州州長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）表示新增個案當中，大部分為早前確診患者或密切接觸者的家屬，而有48名確診患者的感染源頭仍在調查中。

幾乎所有新增確診個案都來自悉尼，雖然當地已封城3周，但單日確診已連續3日創新高。貝雷吉克利安表示，當局將因應接下來數日的確診數字，來決定會否延長封城措施。她表示當局希望盡可能做到清零。

悉尼佔澳洲全國人口約五分之一。當局實施封城要求學校暫時關閉、公共場所最多兩人聚會、民眾除工作或購買日用品等原因不得離家。

【新冠疫苗】福西指已完成接種者 暫無需打加強劑 【下一頁】

Delta變種於悉尼持續蔓延，自當地於上月中發現首宗感染Delta變種個案以來，累計感染人數已增至近700人。有63名感染Delta變種患者要入院治療，其中18人更於深切治療部留醫。

除了高危群體以外，澳洲政府只批准40歲以上民眾接種新冠疫苗。澳洲約2,050萬成年人口當中，只有11%的人已完成兩劑接種。

責任編輯：鄭錦玲

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