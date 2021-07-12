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古巴多地示威抗議政府處理疫情不力 總統力斥受美國煽動

環球社會熱點 15:24 2021/07/12

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古巴多處周日（11日）出現反政府示威，數以萬計名民眾因不滿當地醫療及糧食短缺、以及認為古巴政府處理新冠肺炎疫情不力，眾集在首都夏灣拿及第二大城市聖地亞哥等多個城市示威抗議，要求總統亞斯卡內爾下台。

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民眾周日聚集在古巴多個城市，手持古巴國旗，高呼「自由」及「總統下台」等口號，指控現時由總統亞斯卡內爾（Miguel Diaz-Canel）領導的政府處理疫情不力。當地新冠肺炎確診數字持續增加，但新冠疫苗接種進度過慢，民眾因此上街聚集表達憤怒，要求總統亞斯卡內爾下台。

亦有民眾指，當地醫療物資及糧食短缺，往往需要排隊數小時才能購買基本必需品，而且亦經常出現停電，無法再忍受這種情況。防暴警察出動胡椒噴霧及警棍驅散示威者，並拘留少部分示威人士。

亞斯卡內爾當日中午發表全國電視講話，表示大規模示威受到美國精心策劃的社交媒體宣傳所煽動，以及由美國聘請的僱傭軍操縱，並警告不會容忍進一步挑釁，並呼籲支持者回擊。

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美國國務院西半球事務局代理助卿鍾茱莉（Julie Chung）表示，對亞斯卡內爾的講話內容表達深切關注，強調會支持古巴民眾和平集會權利。

古巴正面臨自1991年以來最嚴重的經濟危機，當地一直面臨美國制裁，嚴重打撃當地經濟，加上新冠肺炎疫情摧毀主要收入來源旅遊業，導致古巴去年經濟收縮逾一成。是次示威屬自1994年以來，最大規模的反政府活動。

責任編輯：郭麗明

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