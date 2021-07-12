【Twitter】Twitter印度聘駐地申訴官　迎合當地互聯網新法例

▲ Twitter周日（11日）公布，已在印度聘請申訴官，以遵守當地新的《資訊科技法》 。

Twitter自印度公布新的互聯網規則後，與當地政府爭執不斷。Twitter周日（11日）公布，已在印度聘請申訴官，以遵守當地新的《資訊科技法》 。

Twitter公布，已任命Vinay Prakash為其印度常駐申訴官，並根據印度法例公布其聯繫方式， 並同時發布合規報告，以符合當地互聯網新法例。

印度政府早前入稟法院提交文件，指Twitter違反當地的資訊科技新法例，包括沒有符合有關法規及安排處理申訴的駐地聯絡人，故不再享有豁免權，需要為用戶內容負法律責任。而Twitter是次在印度增設申訴官，相信可緩和與印度政府的僵局。

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印度的資訊科技新法例在5月底生效，目的是規範社交媒體內容，要求Twitter等公司負起更多責任，包括迅速刪除非法帖文或起底信息。而印度警方近期至少向Twitter提出5宗訴訟，包括涉及兒童色情內容，印度科技部長Ravi Shankar Prasad亦批評Twitter蓄意無視法律。Twitter隨後表示，其正努力完全遵守當地新互聯網規則。

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責任編輯：張凱琳