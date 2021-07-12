大唐新能源（01798）股價走勢確認升浪 有條件後抽再破頂 股市 16:30 2021/07/12 分享： 大唐新能源（01798）股價回軟，有投資者擔心自己摸頂入貨故留言問意見。富昌證券聯席董事譚朗蔚指，從技術走勢看，大唐新能源股價走勢已確認升浪，有機會後抽再破頂，建議有貨者不用急於沽貨。 欄名 : 3分鐘睇股 最新專欄文章 更多 航運股能否續航 中遠海控1919、海豐國際1308、太平洋航運2343 又點揀？ 今日 航運股能否續航 中遠海控1919、海豐國際1308、太平洋航運2343 又點揀？ 【電動車電池】贛鋒鋰業（1772）股價全日漲逾8% 買賣策略如何？ 今日 【電動車電池】贛鋒鋰業（1772）股價全日漲逾8% 買賣策略如何？ 【蘋果股價】蘋果股票唔怕買 買賣操作怎部署？ 2021/07/09 【蘋果股價】蘋果股票唔怕買 買賣操作怎部署？ Hermès愛馬仕股票現價可買嗎？ 2021/07/09 Hermès愛馬仕股票現價可買嗎？ 【Tesla股價】買美股Tesla建立教育基金 潛在升幅有幾大？ 2021/07/09 【Tesla股價】買美股Tesla建立教育基金 潛在升幅有幾大？ 新能源 大唐新能源（01798） 譚朗蔚