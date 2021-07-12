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大唐新能源（01798）股價走勢確認升浪　有條件後抽再破頂

股市 16:30 2021/07/12

分享：

大唐新能源（01798）股價回軟，有投資者擔心自己摸頂入貨故留言問意見。富昌證券聯席董事譚朗蔚指，從技術走勢看，大唐新能源股價走勢已確認升浪，有機會後抽再破頂，建議有貨者不用急於沽貨。

 

欄名 : 3分鐘睇股

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