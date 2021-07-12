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英國政府料發指引 解封後室內仍需戴口罩

環球社會熱點 15:01 2021/07/12

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英國政府預計在7月19日，正式廢除口罩令等多條法定防疫規定，讓民眾恢復正常生活。早前英國多方人士表示，希望保留公共交通工具強制佩戴口罩法規。英國負責新冠疫苗接種事務的政務次官扎哈維表示，預料民眾解封後仍需在室內密閉地方佩戴口罩。

英國再增逾3萬確診 重症人數按周多逾6成 【下一頁】

扎哈維（Nadhim Zahawi）周日（11日）接受英國天空電視台（Sky News）採訪表示，儘管英國確診人數有所回升，仍有信心英國能如期解封。扎哈維透露，料英國首相約翰遜（Boris Johnson）或將宣布，解封後民眾需繼續在人多地方佩戴口罩。外界預料，英國政府將在當地時間周一（12日）作最後決定。

扎哈維亦反駁有關英國將疫苗接種間距從8周縮短至4周的報道，他重申現時應保持謹慎，指周一公布的計劃亦會體現當局謹慎態度，包括民眾應在室內密閉空間佩戴口罩指引。

英國NHS不勝負荷 非新冠患者等候人數或逾千萬 【下一頁】

約翰遜早前公布解封細節時表示，不再要求在商店或公共交通工具內強制要求佩戴口罩，遭多方人士反對。在野工黨影子教育大臣格林（Kate Green）表示，民眾在公眾場所及電車地鐵上應繼續佩戴口罩。

威爾斯當局則宣布，在公共交通工具及醫療護理場所內，民眾仍需佩戴口罩。

責任編輯：李俊儀

 

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