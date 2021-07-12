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【網絡安全】工信部目標2023年網絡安全產業規模達2500億人幣

Hot Talk 13:39 2021/07/12

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【網絡安全】工信部目標2023年網絡安全產業規模達2500億人幣

中國政府加速對網絡安全產業進行佈局。工信部今日起草《網絡安全產業高質量發展三年行動計劃（2021-2023年）（征求意見稿）》，以加快推動網絡安全產業高質量發展，提升網絡安全產業綜合實力。該份文件提及，截至2023年，目標網絡安全產業規模將超過2500億元人民幣，年複合增長率超過15%。

行動計劃文件又指，電信等重點行業網絡安全投入佔信息化投入比例達10%。另外，一批網絡安全關鍵核心技術要實現突破，達至先進水平。

文件又將強化數據安全技術研究與應用、加強重點領域網絡安全供給、發展創新安全技術等作為重點任務，如5G安全、雲安全、人工智能安全及數據安全，均是重點技術攻克領域。

文件又指出，網絡安全產業作為新興數字產業，是維護國家網絡空間安全和發展利益的網絡安全技術、產品生產和服務活動，是建設製造強國和網絡強國的基礎保障。近年來，中國網絡安全產業取得積極進展，特別是隨著5G、大數據、人工智能、車聯網、工業互聯網、物聯網等新技術新業務新模式快速發展，網絡安全、數據安全等技術、產品和服務蓬勃發展。

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記者：梁安琪

中美關係 地緣政治 經濟 中華人民共和國工業和信息化部 物聯網 人工智能 大數據 5G

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