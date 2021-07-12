  • 34°C
香港時間 : 2021712日 (一) 14:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【蘋果新機】傳新一代iPad mini秋季登場　料是9年最大變革

科技 13:58 2021/07/12

分享：

近日彭博社就爆料指出，蘋果將會在今年帶來大改款的第六代iPad mini，更會是近9年最大變革，預計有望蘋果秋季發佈會上亮相。

按照往年經驗，蘋果（Apple）預計將會在9月舉行秋季發布會。近日彭博社就爆料指出，蘋果將會在今年帶來大改款的第六代iPad mini，更會是近9年最大變革，預計有望蘋果秋季發佈會上亮相。

【Apple】Mini LED屏幕只用兩年？ 報告：iPad 2023年起改用OLED

【iPhone 13】iPhone 12 mini銷量低於預期　傳蘋果將大減iPhone 13 mini產量

據彭博社知名記者Mark Gurman爆料指出，蘋果今年將會重新調整iPad平板產品線的生態，iPad mini的外觀將會採用全新設計。Gurman預計，硬件效能除了升級處理器芯片外，iPad mini的外觀將會與iPad Air設計相似，但就會維持既有機身尺寸不變。

綜合先前的傳聞，蘋果有機會讓新一代iPad mini捨棄傳統實體Home鍵，改為使用去年推出的iPad Air、採用於機身頂部的Touch ID指紋辨識的開關按鈕。

另外，Gurman亦指出，蘋果仍在開發「尺寸更大、重新設計」的 27 吋 iMac 後繼產品，據知這款產品將搭載新一代的蘋果芯片。

【蘋果私隱政策】蘋果廣告客戶轉投Android平台　iOS廣告支出預算下降三分之一

責任編輯：曾曉汶

相關文章

【蘋果HomePod】蘋果推HomePod 15.0系統測試版　用家投訴：出現過熱問題或引致損壞
2021/07/06
【蘋果HomePod】蘋果推HomePod 15.0系統測試版　用家投訴：出現過熱問題或引致損壞
【iPhone 13】傳iPhone 13加大無綫充電綫圈設計　支援反向充電功能　
2021/07/05
【iPhone 13】傳iPhone 13加大無綫充電綫圈設計　支援反向充電功能　
【芯片製造】傳台積電明年下半年量產3納米製程芯片　蘋果新款iPad或首度採用
2021/07/03
【芯片製造】傳台積電明年下半年量產3納米製程芯片　蘋果新款iPad或首度採用
【智能手錶】Apple Watch Series 7將重點提升電池續航力　或不會配備血糖監測功能
2021/06/30
【智能手錶】Apple Watch Series 7將重點提升電池續航力　或不會配備血糖監測功能

你可能感興趣

【蘋果HomePod】蘋果推HomePod 15.0系統測試版　用家投訴：出現過熱問題或引致損壞
12:10 2021/07/06
【蘋果HomePod】蘋果推HomePod 15.0系統測試版　用家投訴：出現過熱問題或引致損壞
【iPhone 13】傳iPhone 13加大無綫充電綫圈設計　支援反向充電功能　
18:40 2021/07/05
【iPhone 13】傳iPhone 13加大無綫充電綫圈設計　支援反向充電功能　
【芯片製造】傳台積電明年下半年量產3納米製程芯片　蘋果新款iPad或首度採用
13:51 2021/07/03
【芯片製造】傳台積電明年下半年量產3納米製程芯片　蘋果新款iPad或首度採用
Apple iMac 晶片 硬件 iPad 設計 處理器 AR

上一篇文章

【醫療科技】比八達通更小　澳洲大學夥初創研發新冠肺炎偵測器

下一篇文章

【太空旅遊】維珍銀河載人飛船順利升空　創辦人：馬斯克已預訂維珍飛船票
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【智方便】政府正式開放「智方便」下載　3分鐘即完成登記程序（附下載教學）
【智方便】政府正式開放「智方便」下載　3分鐘即完成登記程序（附下載教學）
【機迷熱話】用戶投訴Switch無法開機　任天堂官方分享解決小技巧
【機迷熱話】用戶投訴Switch無法開機　任天堂官方分享解決小技巧
【YouTube備份】點樣下載YouTube片？　3個方法免費保存影片至電腦裝置【附教學】
【YouTube備份】點樣下載YouTube片？　3個方法免費保存影片至電腦裝置【附教學】
【附教學】Zoom虛擬背景大熱　Pixar也推免費創意背景圖
【附教學】Zoom虛擬背景大熱　Pixar也推免費創意背景圖
【舊iPhone降價】iPhone 12來了　iPhone 11、XR即減$800
【舊iPhone降價】iPhone 12來了　iPhone 11、XR即減$800
【最新發展】小米機無法正常安裝Google App？小米澄清不支援GMS屬謠言
【最新發展】小米機無法正常安裝Google App？小米澄清不支援GMS屬謠言