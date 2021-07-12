【蘋果新機】傳新一代iPad mini秋季登場　料是9年最大變革

▲ 近日彭博社就爆料指出，蘋果將會在今年帶來大改款的第六代iPad mini，更會是近9年最大變革，預計有望蘋果秋季發佈會上亮相。

按照往年經驗，蘋果（Apple）預計將會在9月舉行秋季發布會。近日彭博社就爆料指出，蘋果將會在今年帶來大改款的第六代iPad mini，更會是近9年最大變革，預計有望蘋果秋季發佈會上亮相。

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據彭博社知名記者Mark Gurman爆料指出，蘋果今年將會重新調整iPad平板產品線的生態，iPad mini的外觀將會採用全新設計。Gurman預計，硬件效能除了升級處理器芯片外，iPad mini的外觀將會與iPad Air設計相似，但就會維持既有機身尺寸不變。

綜合先前的傳聞，蘋果有機會讓新一代iPad mini捨棄傳統實體Home鍵，改為使用去年推出的iPad Air、採用於機身頂部的Touch ID指紋辨識的開關按鈕。

另外，Gurman亦指出，蘋果仍在開發「尺寸更大、重新設計」的 27 吋 iMac 後繼產品，據知這款產品將搭載新一代的蘋果芯片。

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責任編輯：曾曉汶