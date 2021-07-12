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【素食商機】大家樂首推「招牌焗素豬扒飯」吸新客　採英國認可植物肉及純素醬汁

商業 13:11 2021/07/12

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大家樂「招牌焗素豬扒飯」以經典菜式「一哥焗豬扒飯」作改良。（大家樂提供圖片）

近年愈來愈多人因不同緣故而茹素，大家樂亦特別投入資源，研發及推出「招牌焗素豬扒飯」。大家樂一方面希望回應場顧客需求，另一方面亦盼緊貼飲食潮流，開拓全新客戶群。

【MIRROR商機】逾80年品牌黑白看中MIRROR吸金力　菲仕蘭邀請Ian拍網上短片　宣傳黑白濃滑經典奶茶（多圖）

「招牌焗素豬扒飯」以大家樂經典菜式「一哥焗豬扒飯」作改良，研製並推出採用全植物食材及醬汁。除了採用英國Vegetarian Society認可的優質植物肉外，更於醬汁及飯底著手，選用純植物蔬菜醬汁及有「營」高纖紅米蛋炒飯底，平衡味道與健康的各項需求，務求為大眾帶來綠色素食新選擇。

透過開拓更為健康的素食系列，大家樂集團行政總裁（香港）梁可婷期望「以滿足健康飲食新常態，冀望能令大家樂品牌更為年輕化，同時為集團拓展全新客戶群。」去年大家樂亦曾進行意見調查，訪問了與業務有關人士，以了解市場的需求，發現當中不少受訪者表示希望大家樂能推出更多健康飲食的餐膳及素食產品。

梁續指：「 今次推出的產品只屬計劃的起步點，將來希望能把綠色健康飲食延伸到不同產品系列，繼續致力推動集團的四大可持續發展策略。」

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責任編輯：葉泳珊

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