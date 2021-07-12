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【醫療科技】比八達通更小　澳洲大學夥初創研發新冠肺炎偵測器

科技 14:00 2021/07/12

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澳洲墨爾本皇家理工大學（RMIT University）與初創醫療公司 Soterius 合作，研發便攜式病毒偵測器。（Soterius）

在疫情下，不少企業推出快速測試套裝，讓市民可以自行檢測病毒。澳洲墨爾本皇家理工大學（RMIT University）最近與初創醫療公司 Soterius 合作，研發便攜式病毒偵測器，其外型比八達通小，方便攜帶。裝置使用納米感應器，用家只需呼氣即可偵測病毒，即使是無症狀的患者也可以被偵測出來。

日本大學研發AI偵測系統 可快速準確預測抑鬱症潛在病患

這個便攜式檢測裝置，外型輕巧、配搭掛牆式讀取機，可以讓各個公共場所，如機場、學校、酒店等能夠快速檢測進入的人士是否受到感染，並可使用手機應用程式進行記錄，隨時與各政府部門進行通報。

病毒偵測器，其外型比八達通小，方便攜帶。（Soterius）

【科技新知】新加坡團隊研發AiFoam 助機械人皮膚自我修復

用家只要隨身攜帶偵測器，內部的納米感應器只要偵測到能製造新冠病毒的棘狀蛋白，即使只是有少量病毒，也能準確偵測。由於裝置採用生物感應（Biosensor）的原理，可大幅降低誤判率。Soterius 創辦人之一 Alasdair Wood 表示，現時的病毒偵測裝置的體積太大，而且耗電，因而設計便攜式病毒偵測器。這個裝置可以偵測 8 種不同的病毒，將來還可透過升級程序隨時檢測更多病毒種類，如流感病毒、中東呼吸道症（MERS）等，產品預計在 2022 年正式上市。

【醫療科技】3D腫瘤類器官培育技術 助患者篩選藥物

記者：廖淑瑩

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