【英國疫情】再增逾3萬確診 重症人數按周多逾6成

英國疫情新冠惡化，再次錄得逾3.1萬宗確診個案。有英國傳媒分析數據，發現新冠重症住院人數及死亡人數皆按周增加。過百名英國專家指，未來將有數百萬人受感染。英國政府至今依然堅持如期解封，首相約翰遜表示，希望抗疫成為個人責任。

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英國周日（11日）公布最新數據，過去24小時新增31,772宗確診，有26人染疫身亡。對比上周高位，逾3.2萬宗確診及33人死亡稍有回落。英國天空電視台（Sky News）報道，確診人數按周增加27%以上，死亡人數則增加3分之2，重症入院患者數目增加一倍多。

英國政府至今堅持在本月19日，如期解封。約翰遜（Boris Johnson）本周表示，英國將需學習與病毒共存，並對疫苗接種進度感到滿意，稱多數重症患者都未接種疫苗。約翰遜指，希望抗疫能從「政府指令」轉變為個人責任。

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英國多名科學家認為，政府需重新考慮解封，並將其形容為「危險且不道德的實驗」（dangerous and unethical experiment）。122名專家在醫學期刊《刺針》（The Lancet）發表公開信表示，未來或再多數百萬人受感染，並導致數十萬人患上長期病甚至殘疾。一眾科學家憂慮，解封政策或促使能夠對抗疫苗的新變種病毒出現。

責任編輯：李俊儀