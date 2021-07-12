【歐國盃】英格蘭最可愛球迷 王室BB著波衫打氣（有片）

▲ 威廉王子堂妹更為5個月大的兒子穿上英格蘭波衫，記錄這位小球迷手舞足蹈打氣的可愛畫面。

歐洲國家盃決賽由英格蘭與意大利對決，英國威廉王子一家等名人都親身到場撐英格蘭。而威廉王子堂妹更為5個月大的兒子穿上英格蘭波衫，記錄這位小球迷手舞足蹈打氣的可愛畫面。

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英國安德魯王子（Prince Andrew）的幼女尤金妮公主（Princess Eugenie）今年2月誕下愛子奧古斯特（August）。

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英格蘭相隔逾半世紀再次打入歐國盃決賽，尤金妮公主也表現相當興奮。她在社交媒體Instagram上載一段短片，顯示兒子奧古斯特穿上英格蘭波衫，更興奮地表示歐國盃即將「回家」（coming home）。

而奧古斯特也非常配合母親，穿上波衫的他人仔細細仍活潑地手舞足蹈，似乎自己也急不及待想上場踢兩球。但尤金妮公主並無讓奧古斯特在影片中露面。

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而尤金妮公主也特意為影片加上為英格蘭打氣的歌曲《Three Lions》。只可惜英格蘭在互射12碼階段不敵意大利，飲恨屈居亞軍。

英國王室多位成員在賽事舉行前都公開為英格蘭打氣，包括英女王伊利沙白二世（Queen ：Elizabeth II）、威廉王子（Prince William）與夫人凱特（Kate）。

責任編輯：鄭錦玲