▲ 【科網反壟斷】騰訊音樂據報須棄音樂獨家版權 或躲開百億元罰款？

外電早前報道，騰訊 （00700） 旗下騰訊音樂（美：TME）將在中共百周年黨慶後遭受巨額罰款。路透早前曾稱騰訊音樂或遭罰逾100億元人民幣，最新引述消息人士稱，騰訊音樂需要放棄音樂獨家版權，但只會被市監局罰款50萬元人民幣，作為未有妥當申報併購「酷狗」、「酷我」的罰款。

路透於今年4月引述兩名消息人士報道，騰訊成為內地反壟斷調查對象，面臨逾100億元人民幣的罰款，該兩名消息人士稱，騰訊當時游說政府減輕罰款，而最新該社未掌握騰訊在騰訊音樂以外，是否接受其他反壟斷調查。

市監局、騰訊和騰訊音樂暫未回應報道。

騰訊音樂傳黨慶後遭重罰，可見【下一頁】

路透：騰訊涉壟斷據報將罰逾100億人幣 不涉遊戲微信核心業務，可見【下一頁】

報道指，騰訊音樂2016年未有妥當披露收購同類應用程式「酷狗」、「酷我」，有關違規最高僅被罰50萬元人民幣。路透曾稱，騰訊音樂或需出售「酷狗」、「酷我」，但最新稱騰訊音樂不再面對賣產壓力。

騰訊周六在促成兩大遊戲直播平台虎牙（美：HUYA）、鬥魚觸礁，但公司未如阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 兩大中資互聯網企業巨頭，成為市監局高調調查對象。

騰訊音樂早年積極與音樂唱片龍頭爭取獨家串流合約，期望增加與其他平台的差異化，但今年5月網易音樂已與和騰訊曾有獨家合作關係的Sony，達成音樂版權合作。

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編輯：麥德銘

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