【太空旅遊】維珍銀河載人飛船順利升空　創辦人：馬斯克已預訂維珍飛船票

▲ 維珍銀河（Virgin Galactic）創辦人布蘭森（Richard Branson）在美國東岸時間11日，搭乘旗下維珍銀河的飛船到達86公里高的軌道，成為首位登上太空的商業航天企業創辦人。

太空歷史性一刻終正式到來！英國富商、維珍銀河（Virgin Galactic）創辦人布蘭森（Richard Branson）在美國東岸時間11日，搭乘旗下維珍銀河的飛船到達86公里高的軌道，成為首位登上太空的商業航天企業創辦人。布蘭森其後表示，其競爭對手SpaceX行政總裁馬斯克（Elon Musk）已預訂維珍飛船票，未來將會搭乘維珍上太空。

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布蘭森在當地時間11日，乘坐旗下公司的太空船「​團結」號（VSS Unity），在新墨西哥州的太空港升空，到達85公里高度的太空邊緣，讓乘客感受3至4分鐘的無重狀態，然後以滑翔方式返回地面，整個過程約一小時。布蘭森返回地面後表示，是次是新太空時代的開端，希望所有人未來更容易前往太空。

布蘭森又提到，馬斯克已經預訂了一張維珍銀河飛船的太空船票，他指馬斯克是他的朋友，未來也希望可以搭乘SpaceX的飛船前往太空。

另值得一提的是，本月20日Blue Origin創辦人貝索斯（Jeff Bezos）也將會搭乘自家飛船到太空旅行，而且將會挑戰100公里的高度。而在維珍銀河成功升空後，Blue Origin更列舉了維珍的不足之處，如窗戶太小、高度不夠、沒有逃生系統等，該企將會通通做得到。

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責任編輯：曾曉汶