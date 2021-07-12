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【美股期貨】道指期貨跌134點　納指期貨升0.2%（不斷更新）

股市 17:57 2021/07/12

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本周美國有多項重磅數據，包括6月CPI、PPI及零售銷售數據，並聚焦美股第二季業績期，由銀行股揭開序幕。亞洲收市時段，道

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

    點擊圖片放大

焦點新聞︰

【本周焦點】中國周四公布第二季GDP　美國迎6月通脹、零售銷售數據

【科技監管】拜登簽新行政命令　打擊科技巨頭壟斷行為

即市走勢︰

【17：57】道指期貨跌134點，報34617點；標指期貨跌9點，報4350點；納指期貨升0.2%，報14839點。

【17：50】【美國債息】中金：美債息第3季將重回上行趨勢

【16：16】維珍銀河（Virgin Galactic，美：SPCE）盤前升一成，報54.51美元。

【12：39】騰訊音樂據報須棄音樂獨家版權　或躲開百億元罰款？

【12：38】輝瑞擬尋求美國政府批准市民注射第三針新冠疫苗　最快周一與官員會面（第二版）

【12：20】道指期貨跌59點，報34691點；標指期貨跌8點，報4351點；納指期貨跌10點或近0.1%，報14799點。

【11：34】彭博﹕內地限制企業境外上市　料約70間原定赴美上市企業受影響

【11：01】維珍銀河布蘭森成功完成太空之旅　年初至今股價累升逾1倍

【07：30】人行降準放水萬億，利好股市投資氣氛；美國10年債息重返1.36厘水平，反映資金避險情緒放緩，帶動美股三大指數上周五齊破頂。道指收市飆448點或1.3%，報34870點。標指漲1.13%，報4369點。納指升0.98%，報14701點。

美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

美股 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數

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【內房股】 穆迪﹕未來內房企業融資渠道將繼續受限　料融資成本較去年增加

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