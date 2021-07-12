【美股期貨】道指期貨跌近60點　納指期貨跌近0.1%（不斷更新）

人行降準放水加上美長債息重返1.36厘水平，美股三大指數上周五齊破頂，道指飆448點，納指升近1%。美股期貨周一於亞洲時段回軟，道指期貨跌59點，納指期貨跌近0.1%。美國本周有多項重磅數據，包括6月CPI、PPI及零售銷售數據。另外，市場亦聚焦美股第二季業績期。

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焦點新聞︰

【本周焦點】中國周四公布第二季GDP 美國迎6月通脹、零售銷售數據

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即市走勢︰

【12：20】道指期貨跌59點，報34691點；標指期貨跌8點，報4351點；納指期貨跌10點或近0.1%，報14799點。

【11：34】彭博﹕內地限制企業境外上市 料約70間原定赴美上市企業受影響

【11：01】維珍銀河布蘭森成功完成太空之旅 年初至今股價累升逾1倍

【07：30】人行降準放水萬億，利好股市投資氣氛；美國10年債息重返1.36厘水平，反映資金避險情緒放緩，帶動美股三大指數上周五齊破頂。道指收市飆448點或1.3%，報34870點。標指漲1.13%，報4369點。納指升0.98%，報14701點。

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責任編輯︰梁浩碩