【美股市況】道指升120點　納指倒跌　Tesla升逾4%、高盛升2%（不斷更新）

美股好淡爭持，投資者等待美國通脹數據，及美股業績期展開，以衡量企業盈利增長能否支撐估值，並關注聯儲局主席鮑威爾本周二及三出席國會聽證會，就貨幣政策發表講話。納指早段由升轉跌，道指倒升百點。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

▼ 點擊圖片放大

焦點新聞︰

【本周焦點】中國周四公布第二季GDP 美國迎6月通脹、零售銷售數據

【科技監管】拜登簽新行政命令 打擊科技巨頭壟斷行為

即市走勢︰

【22：30】歐洲斯托克600指數創歷史新高。

【22：10】道指升80點，報34951點。納指跌8點，報14693點。標指升6點，報4375點。Tesla（美：TSLA）升近4%。滴滴（美：DIDI）及騰訊音樂（美：TME）跌逾5%。

【21：30】美股開市，道指跌95點，報34774點。標指跌2點，報4366點。納指升近0.3%，報14744點。

【19：25】道指期貨跌129點，納指期貨升0.2%。

【17：57】道指期貨跌134點，報34617點；標指期貨跌9點，報4350點；納指期貨升0.2%，報14839點。

【17：50】【美國債息】中金：美債息第3季將重回上行趨勢

【16：16】維珍銀河（Virgin Galactic，美：SPCE）盤前升一成，報54.51美元。

【12：39】騰訊音樂據報須棄音樂獨家版權 或躲開百億元罰款？

【12：38】輝瑞擬尋求美國政府批准市民注射第三針新冠疫苗 最快周一與官員會面（第二版）

【12：20】道指期貨跌59點，報34691點；標指期貨跌8點，報4351點；納指期貨跌10點或近0.1%，報14799點。

【11：34】彭博﹕內地限制企業境外上市 料約70間原定赴美上市企業受影響

【11：01】維珍銀河布蘭森成功完成太空之旅 年初至今股價累升逾1倍

【07：30】人行降準放水萬億，利好股市投資氣氛；美國10年債息重返1.36厘水平，反映資金避險情緒放緩，帶動美股三大指數上周五齊破頂。道指收市飆448點或1.3%，報34870點。標指漲1.13%，報4369點。納指升0.98%，報14701點。

美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩