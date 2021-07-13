【美股市況】道指升108點　金融股業績前夕　高盛、摩通升逾1%（不斷更新）

投資者等待美國通脹數據，及美股業績期展開，以衡量企業盈利增長能否支撐估值，並關注聯儲局主席鮑威爾本周二及三出席國會聽證會，就貨幣政策發表講話。金融股帶動，道指早段升近百點。

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焦點新聞︰

紐約儲行：平均通脹目標機制 並不意味快速加息

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即市走勢︰

【02：46】道指升108點或0.3%, 報34978點，納指升26點，即市曾最多升59點至高見14761點；標指升14點或0.3%, 報4383點

【02：31】紐約 8月原油期貨收跌0.46美元，跌幅0.61%，報74.10美元。 倫敦布蘭特9月原油期貨收跌0.39美元，跌幅0.52%，報75.16美元

【02：04】道指維持約百點升幅，暫升102點，即市曾升132點至高見35002點；納指升6點，標指升8點；道指成分股的高盛及摩通造好，高盛升逾2.7%，摩通升逾1.7%

【01：50】紐約 8月黃金期貨收跌0.3%，報1805.90美元，連續四個交易日收於1800美元上方。

【01：50】藥股強生（美：JNJ）下挫約1.8美元，由升約0.3%轉為跌逾0.5%，據《華盛頓郵報》報道，美國食品藥品管理局（FDA）正準備針對該公司新冠肺炎疫苗發布新的警告——一種嚴重但罕見的免疫系統攻擊神經系統的現象。美國疾控中心（CDC）已經在一份公告中表示，在監督的1280萬劑強生公司新冠疫苗裏，初步檢測到大約100宗格林-巴利綜合徵（即感染性多發性神經根炎）報告。

【01：17】美聯儲局周一（7月12日）逆回購工具使用規模為7,765億美元。

【01：03】道指升115點或0.3%，納指升4點，標指升10點，報4380點。

【01：02】美國財政部拍賣380億美元10年期國債，得標利率1.3710%，為2月以來最低水平，且低於1.374%的發行前收益率；投標倍數2.39。

【23：08】道指升93點，納指升0.1%，標指升10點。金融股造好，高盛（美：GS）、摩通（美：JPM）升逾1%。

【22：30】歐洲斯托克600指數創歷史新高。

【22：10】道指升80點，報34951點。納指跌8點，報14693點。標指升6點，報4375點。Tesla（美：TSLA）升近4%。滴滴（美：DIDI）及騰訊音樂（美：TME）跌逾5%。

【21：30】美股開市，道指跌95點，報34774點。標指跌2點，報4366點。納指升近0.3%，報14744點。

【19：25】道指期貨跌129點，納指期貨升0.2%。

【17：57】道指期貨跌134點，報34617點；標指期貨跌9點，報4350點；納指期貨升0.2%，報14839點。

【17：50】【美國債息】中金：美債息第3季將重回上行趨勢

【16：16】維珍銀河（Virgin Galactic，美：SPCE）盤前升一成，報54.51美元。

【12：39】騰訊音樂據報須棄音樂獨家版權 或躲開百億元罰款？

【12：38】輝瑞擬尋求美國政府批准市民注射第三針新冠疫苗 最快周一與官員會面（第二版）

【12：20】道指期貨跌59點，報34691點；標指期貨跌8點，報4351點；納指期貨跌10點或近0.1%，報14799點。

【11：34】彭博﹕內地限制企業境外上市 料約70間原定赴美上市企業受影響

【11：01】維珍銀河布蘭森成功完成太空之旅 年初至今股價累升逾1倍

【07：30】人行降準放水萬億，利好股市投資氣氛；美國10年債息重返1.36厘水平，反映資金避險情緒放緩，帶動美股三大指數上周五齊破頂。道指收市飆448點或1.3%，報34870點。標指漲1.13%，報4369點。納指升0.98%，報14701點。

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責任編輯︰梁浩碩