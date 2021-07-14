【美股市況】道指升10點　納指漲0.4%　蘋果升近2.4%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

儲局上載鮑威爾證詞內容，披露鮑威爾維持鴿派立場，美國經濟復甦還未達到可以縮減資產購買規模的程度，又稱未來幾個月通脹率可能會保持較高水平，然後緩和下來。不過，美國今日公布的6月PPI數據，按年大升7.3%，創新高及超預期，顯示通脹仍然高企。美股三大指數向上，納指升逾0.6%，道指升越35000點關。

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即市走勢︰

【23：10】道指升10點，納指漲0.4%，蘋果（美：AAPL）升近2.4%。

【22：36】道指升逾70點，納指升逾0.3%。

【22：30】【美股業績】貝萊德上季收入升逾30% 花旗盈利升近4.9倍

【22：00】道指漲116點，報35004點。標指升16點，報4386點。納指升0.6%，報14764點。蘋果（美：AAPL）升逾2%，報148.72美元。

【21：30】道指開市升逾百點，越35000關，納指更漲逾0.6%。

【20：59】【美國經濟】鮑威爾：改變買債計劃之前會提前通知 通脹未來數月料保持高位

【19：04】道指期貨轉升4點，納指期貨升逾0.3%。

【12：34】道指期貨跌70點，報34705點；標指期貨跌7點，報4353點；納指期貨跌6點或0.04%，報14858點。

【12：10】蘋果據報要求今年新iPhone增產兩成 冀用戶升級換機

【11：00】《黑天鵝》作者：比特幣價值「完全為零」 不能用作貨幣和對冲工具

【10：57】Cathie Wood減持中資科技股 料估值會持續於低位

【06：05】市監局批准騰訊私有化搜狗 搜狗升2%、搜狐大漲逾兩成

==以下7月13日（周二）股市==

美通脹超預期，投資者憂慮提前收水，10年期美債息重越1.4厘關，拖累美股表現，納指破頂後倒跌，三大指數齊向下。道指收市跌107點，報34888點。標指倒跌15點或0.35%，報4369點。納指亦挫55點或0.38%，報14677點。蘋果微軟照逆市破頂。

美股踏入業績期，高盛（美：GS）及摩通（美：JPM）次季業績均勝預期，惟股價分別回吐1.2%和1.7%。大型科技股保持強勢，蘋果、微軟收市齊創新高。蘋果公司升0.79%，微軟升1.32%。

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被視為儲局「鴿派」的聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德（James Bullard）轉軚，促聯儲局即時啟動收縮買債規模。他表示，美國經濟今年可望增長7%，疫情也日益受控，因此是時候啟動撤回緊急支援經濟措施。

美國6月CPI按年升5.4%創13年高，高於預期的升4.9%；白宮官員則強調，通脹率將會回落，但沒有提及通脹何時下跌。

通脹恐升溫，美元呈強，金價微升。紐約8月期金收市升4美元，報1809.9美元。

美國原油庫存預期連跌8個星期，帶動油價創2年新高。紐約8月期油收報75.25美元，升1.6%；布蘭特8月期油報76.49美元，升1.8%。

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【美國通脹】美國6月CPI按年升5.4% 高於預期 續創2008年8月新高

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【02：40】道指跌近百點，納指繼早段破頂後走勢向下，道指暫跌95點， 報34901點；納指跌24點或0.2%， 報14708點；標指跌7點，報4376點；蘋果（美：AAPL）升逾0.8%；亞馬遜高位回吐，暫跌0.3%

【02：32】紐約 8月原油期貨收漲1.15美元，漲幅1.55%，報75.25美元；倫敦布蘭特9月原油期貨收漲1.33美元，漲幅1.77%，報76.49美元

【01：52】紐約8月黃金期貨收漲0.2%，報1809.90美元。

【01：52】美股三大指數向下，道指跌77點或0.2%， 報34919點；納指跌36點或逾0.2%，報14696點；標指跌10點或0.2%， 報4374點

【01：31】美國10年期國債收益率漲至1.4%，漲幅大約3.6個基點。

【01：16】美國聯儲局周二（7月13日）逆回購工具使用規模為7983億美元。

【01：12】美國10年期國債收益率突破美國6月CPI數據發布後錄得的高位1.388%，刷新日高至1.3913%，即市漲幅超過2.5個基點，此前美國財政部拍賣30年期美債。

30年期美債收益率也刷新日高至2.0195%，即市漲將近2個基點。

【00：27】道指跌51點，報34944點；納指升62點或0.4%續破頂，高見14795點；標指升5點，蘋果（美：AAPL）升1.9%，即市曾升逾2%創新高，高見147.46美元；亞馬遜（美：AMZN）升0.8%

【22：48】道指跌82點，納指升0.3%破頂，高見14790點，蘋果（美：AAPL）升1.4%，創新高，高見146.96美元，亞馬遜亦創新高，升逾1.4%，高見3773.078美元。

【21：30】道指低開18點，報34977點，納指跌0.1%，報14718點，標指跌5點，報4379點。

【20：35】美通脹超預期，6月CPI按年升5.4%，超預期。美滙指數上升0.4%，高見92.64，現貨金價下跌，道指期貨、納指期貨下跌。

【18：49】道指期貨跌34點，納指期貨升0.3%，標指期貨微升。

【12：16】道指期貨跌10點，報34864點；標指期貨跌2點，報4373點；納指期貨升11點或近0.1%，報14880點。

【11：12】內地加強監管 中國科技巨頭大大跑輸美國同業

【11：01】美國政府擬起草一份數字貿易協議 制定數據使用規則

【10：24】市監局批准騰訊私有化搜狗 完成後搜狗將從紐交所退市

【09：44】歐央行料將採取措施限制銀行派高息

【08：11】滴滴警告25款App遭下架對收入造成不利影響 股價跌逾7%、較發行價累跌兩成

【07：30】鬥魚跌9%虎牙跌2% 市監總局禁止虎牙鬥魚合併

==以下7月12日（周一）股市==

美股第二季業績揭開序幕，投資者等待美國通脹數據，及憧憬美股業績期報喜，並關注聯儲局主席鮑威爾本周三出席國會聽證會，就貨幣政策發表講話。金融股帶動道指一度突破35000點關，3大指數收市再創新高。道指收市漲126點，報34996點。標指升0.3%，收報4384點。納指升0.2%，收報14733點。美國10年期債息曾低見1.324厘；尾段回升至1.374厘。歐洲股市輾轉創歷史新高，Stoxx 600收市升0.69%，報460點，金融服務和公用股造好。

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摩根大通及高盛放榜在即，股價分別升1.4%及2.4%。蘋果股價破頂後回軟，收跌0.42%。

策略員預期，第二季標指成分企業盈利按年增61%，其中，金融業盈利料漲115%，工業和消費非必需品業料分別漲330%和152%。

消息指中國反壟斷機構準備下令，要求騰訊音樂放棄音樂獨家版權，市監局並將對公司罰款50萬元，作為未有妥當申報併購「酷狗」、「酷我」的罰款。騰訊音樂美股曾跌6%，收市跌4.2%。

交易商觀望美國公布通脹數據，美滙微升0.1%，至92.264； 金價微跌。紐約期金收市跌0.3%，報1805.9美元。

紐約聯儲銀行行長威廉斯（John Williams）表示，平均通脹目標機制，並不意味聯儲局快速加息，現在判斷美國通脹將如何演變還為時過早。威廉斯指美國經濟尚未達到減少購債的「實質性進一步的進展」標準。

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焦點新聞︰

紐約儲行：平均通脹目標機制 並不意味快速加息

【本周焦點】中國周四公布第二季GDP 美國迎6月通脹、零售銷售數據

【科技監管】拜登簽新行政命令 打擊科技巨頭壟斷行為

即市走勢︰

【02：46】道指升108點或0.3%， 報34978點，納指升26點，即市曾最多升59點至高見14761點；標指升14點或0.3%， 報4383點

【02：31】紐約 8月原油期貨收跌0.46美元，跌幅0.61%，報74.10美元。 倫敦布蘭特9月原油期貨收跌0.39美元，跌幅0.52%，報75.16美元

【02：04】道指維持約百點升幅，暫升102點，即市曾升132點至高見35002點；納指升6點，標指升8點；道指成分股的高盛及摩通造好，高盛升逾2.7%，摩通升逾1.7%

【01：50】紐約 8月黃金期貨收跌0.3%，報1805.90美元，連續四個交易日收於1800美元上方。

【01：50】藥股強生（美：JNJ）下挫約1.8美元，由升約0.3%轉為跌逾0.5%，據《華盛頓郵報》報道，美國食品藥品管理局（FDA）正準備針對該公司新冠肺炎疫苗發布新的警告——一種嚴重但罕見的免疫系統攻擊神經系統的現象。美國疾控中心（CDC）已經在一份公告中表示，在監督的1280萬劑強生公司新冠疫苗裏，初步檢測到大約100宗格林-巴利綜合徵（即感染性多發性神經根炎）報告。

【01：17】美聯儲局周一（7月12日）逆回購工具使用規模為7,765億美元。

【01：03】道指升115點或0.3%，納指升4點，標指升10點，報4380點。

【01：02】美國財政部拍賣380億美元10年期國債，得標利率1.3710%，為2月以來最低水平，且低於1.374%的發行前收益率；投標倍數2.39。

【23：08】道指升93點，納指升0.1%，標指升10點。金融股造好，高盛（美：GS）、摩通（美：JPM）升逾1%。

【22：30】歐洲斯托克600指數創歷史新高。

【22：10】道指升80點，報34951點。納指跌8點，報14693點。標指升6點，報4375點。Tesla（美：TSLA）升近4%。滴滴（美：DIDI）及騰訊音樂（美：TME）跌逾5%。

【21：30】美股開市，道指跌95點，報34774點。標指跌2點，報4366點。納指升近0.3%，報14744點。

【19：25】道指期貨跌129點，納指期貨升0.2%。

【17：57】道指期貨跌134點，報34617點；標指期貨跌9點，報4350點；納指期貨升0.2%，報14839點。

【17：50】【美國債息】中金：美債息第3季將重回上行趨勢

【16：16】維珍銀河（Virgin Galactic，美：SPCE）盤前升一成，報54.51美元。

【12：39】騰訊音樂據報須棄音樂獨家版權 或躲開百億元罰款？

【12：38】輝瑞擬尋求美國政府批准市民注射第三針新冠疫苗 最快周一與官員會面（第二版）

【12：20】道指期貨跌59點，報34691點；標指期貨跌8點，報4351點；納指期貨跌10點或近0.1%，報14799點。

【11：34】彭博﹕內地限制企業境外上市 料約70間原定赴美上市企業受影響

【11：01】維珍銀河布蘭森成功完成太空之旅 年初至今股價累升逾1倍

【07：30】人行降準放水萬億，利好股市投資氣氛；美國10年債息重返1.36厘水平，反映資金避險情緒放緩，帶動美股三大指數上周五齊破頂。道指收市飆448點或1.3%，報34870點。標指漲1.13%，報4369點。納指升0.98%，報14701點。

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責任編輯︰梁浩碩