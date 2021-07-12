▲ 【宏觀經濟】景順：政治風險成最大投資阻礙 未關注ESG投資者或面臨下行風險

中美角力持續數年，景順發表研究報告指，有86%的主權基金指出，中美關係緊張時重大的阻力因素，政治風險被視為最大的投資阻礙，且在過去兩年不斷惡化，有關的阻礙包括無法自有兌換人民幣。

景順的《全球主權資產管理研究》研究來自82隻主權財富基金及59家央行的投資總監、資產類別主管及組合策略師的觀點及意見，發現未來五年，40%的主權基金計劃增加對中國資產的配置；75%的主權基金表示投資中國主要是被可觀的投資回報吸引；57%的主權基金將中國是做實現投資組合多元化的重要渠道。

報告指出，各國央行亦繼續增加對中國資產的配置，以在美元基礎上實現多元化配置。在研究中，逾半數（53%）的受訪央行目前持有人民幣，而2018年這一比重為40%。另外，40%的央行正考慮於未來兩年嘗試投資新的資產類別，其中新興市場債券成最熱門之選。

另外，受新冠疫情影響，促使主權基金及央行優先重視ESG（環境、社會及管制）因素，報告指，有23%的主權基金及44%的央行提高了對ESG因素的關注度。

景順大中華、東南亞及韓國區行政總裁潘新江表示，去年起，投資者加速廣泛採用ESG因素作為投資核心原則，尤其在房地產投資方面。而尚未制定ESG框架的投資者有可能會面臨重大的下行風險，因為政策變動及更大範圍內的市場變動可能讓其猝不及防，尤其是像中國這樣快速發展的市場。

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