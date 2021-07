維珍銀河太空船安全返航 布蘭森：迎接新太空時代

英國富豪布蘭森周日(11日)搭乘旗下太空公司維珍銀河的太空船升空,並成功返回地球,搶先嘗試太空旅行的滋味。整個升空旅程歷時約一小時,布蘭森把升空過程放在網上直播,飛行期間更在Twitter發表帖文,指「歡迎迎接新太空時代的黎明」。

布蘭森(Richard Branson)旗下太空公司維珍銀河(Virgin Galactic)於周日早上,在美國新墨西哥州的基地,發射載有布蘭森及其3名員工的VSS Unity太空船,舉行太空載人飛行測試,但最終因天氣關係,稍微推遲至10點40分升空。

布蘭森亦在太空旅行期間,在Twitter發表帖文並附上機艙內的照片,表示「歡迎迎接新太空時代的黎明」(Welcome to the dawn of a new space age)。 同時亦發布影片,感性地表示他小時候曾夢想能仰望星空,現在是一個坐在太空船內的成年人,俯瞰著美麗的地球。獻給下一代的夢想家,如果我們能做到,想像你也能做到。

飛行過程歷時約一小時,民眾透過網上直播,觀看直接整個飛航過程。VSS Unity太空船最終成功安全返回地球,布蘭森激動歡呼,表示從小就夢想發生這一幕,絕對是美好的一天。

布蘭森是首位飛上太空的太空旅行公司創辦人,早於其競爭對手SpaceX創辦人馬斯克(Elon Musk)及Blue Origin創辦人貝索斯(Jeff Bezos)。

