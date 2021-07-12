維珍銀河太空船安全返航 布蘭森：迎接新太空時代

英國富豪布蘭森周日（11日）搭乘旗下太空公司維珍銀河的太空船升空，並成功返回地球，搶先嘗試太空旅行的滋味。整個升空旅程歷時約一小時，布蘭森把升空過程放在網上直播，飛行期間更在Twitter發表帖文，指「歡迎迎接新太空時代的黎明」。

布蘭森搶先升空 維珍太空之旅測試將啟程（附直播連結） 【下一頁】

布蘭森（Richard Branson）旗下太空公司維珍銀河（Virgin Galactic）於周日早上，在美國新墨西哥州的基地，發射載有布蘭森及其3名員工的VSS Unity太空船，舉行太空載人飛行測試，但最終因天氣關係，稍微推遲至10點40分升空。

布蘭森亦在太空旅行期間，在Twitter發表帖文並附上機艙內的照片，表示「歡迎迎接新太空時代的黎明」（Welcome to the dawn of a new space age）。 同時亦發布影片，感性地表示他小時候曾夢想能仰望星空，現在是一個坐在太空船內的成年人，俯瞰著美麗的地球。獻給下一代的夢想家，如果我們能做到，想像你也能做到。

太空艙內影片

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飛行過程歷時約一小時，民眾透過網上直播，觀看直接整個飛航過程。VSS Unity太空船最終成功安全返回地球，布蘭森激動歡呼，表示從小就夢想發生這一幕，絕對是美好的一天。

布蘭森是首位飛上太空的太空旅行公司創辦人，早於其競爭對手SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）及Blue Origin創辦人貝索斯（Jeff Bezos）。

責任編輯：郭麗明