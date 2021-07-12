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今日推介江西銅 ｜煤氣、電能、吉利、中興、建行最新部署（立即觀看）

股市 13:00 2021/07/12

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恒生指數中午收報27530點，升185點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介江西銅 （00358） ，另亦會分析煤氣 （00003） 、電能 （00006） 、吉利 （00175） 、中興 （00763） 及建行 （00939） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：http：//bit.ly/3p3D5ny

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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港股 江西銅業（00358） 香港中華煤氣（00003） 電能實業（00006） 吉利汽車（00175） 中興通訊（00763） 建設銀行（00939）

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