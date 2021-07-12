【懷舊遊戲】任天堂經典遊戲有價有市　超級瑪利歐64以156萬美元成交

▲ 任天堂經典遊戲「超級瑪利歐 64」（Super Mario 64）卡匣以 156 萬美元（約1,211萬港元）成交。（AFP）

近年遊戲玩家愈來愈熱衷於復古電玩，也讓這些遊戲卡匣身價大升，拍賣價格更屢創新高。最近，任天堂經典遊戲「超級瑪利歐 64」（Super Mario 64）卡匣的拍賣價也刷新世界紀錄，以 156 萬美元（約1,211萬港元）成交。

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據《The Verge》報導，自 2020 年開始，復古遊戲拍賣價格屢創新高，而任天堂（Nintendo）推出的遊戲更受買家追捧！先是去年 7 月，在1986 年推出的遊戲卡匣「超級瑪利歐兄弟」（Super Mario Bros）以破紀錄的 11 美元成交。然後在同年 11 月，「超級瑪利歐兄弟 3」（Super Mario Bros 3）以 15 萬美元成交。

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至了今年，「超級瑪利歐兄弟」的拍賣價再次上升，以 66 萬美元成交。在今年 7 月，「薩爾達傳說」（The Legend of Zelda）以 87 萬美元成交改寫世界紀錄，但不久後就被 156 萬美元成交的「超級瑪利歐 64」打破，其同時也創下遊戲卡匣成交價格首次突破百萬美元的紀錄。據悉，這兩場出現天價成交的遊戲卡匣拍賣會，均是由傳統拍賣公司 Heritage Auctions主持，但主辦方未透露中標者的身份。

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記者：廖淑瑩