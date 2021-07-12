【黑寡婦】Marvel《黑寡婦》票房破紀錄　開畫首個周末吸金逾17億

▲ 《黑寡婦》開畫首個周末已吸金逾17億。（Disney網站截圖）

Marvel超級英雄電影《黑寡婦》終於上映，戲迷期待已久，使《黑寡婦》成為疫情期間開畫票房最高的電影。戲院票房連同Disney+，開畫首個首末已吸金至少超過2億美元（約16.9億港元）。

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外國傳媒場報道，《黑寡婦》已在全球多個市場陸續上映，首個周末的國際票房已高達7880萬美元（約6.12億港元），而北美市場亦錄8000萬（約6.21億港元）票房。香港亦以320萬美元（約2,485萬港元）的票房創疫下新高。

不過，目前電影尚未在中國及東南亞市場開畫，特別是亞太區影迷對Marvel充滿期待，相信《黑寡婦》的票房仍會屢屢破頂。

《黑寡婦》在北美市場上映的首個周末票房獲得佳績，超越《狂野時速9》 (Fast & Furious 9)的成績，成為疫下票房最高的電影。 當時《狂野時速9》 在開畫3日內，錄7000萬美元票房（約5.43億港元）。

雖然現時北美市場已有81%的戲院重開，但無可否認疫情改變消費者習慣，部分人選擇在串流平台觀看電影。故迪士尼今次亦首度公布《黑寡婦》在Disney+的表現，《黑寡婦》在Disney+ Premier Access獲得超過6000萬美元（約4.66億港元）的收入。

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責任編輯：葉泳珊