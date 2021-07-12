【專利大戰】Nokia發聲明　稱於4國家控告OPPO侵權

▲ Nokia指出，OPPO在Nokia授予同意許可使用的5G專利技術合約到期後，OPPO並未同意續約，卻繼續使用這些專利，繼而決定向OPPO提出侵權訴訟。

5G市場逐漸成熟，部分廠商都會收取專利費用，增加營收。擁有多個5G技術專利的Nokia，近日就於多個國家向中國手機品牌OPPO提出專利侵權訴訟。Nokia指出，OPPO在Nokia授予同意許可使用的5G專利技術合約到期後，OPPO並未同意續約，卻繼續使用這些專利，繼而決定向OPPO提出侵權訴訟。

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據外媒Nokiamob消息指，Nokia和OPPO於2018年11月簽署交叉專利授權協議合約，據悉主要是授權專利技術，包括：4G網絡、5G網絡及其相關介面、安全功能及應用的相關技術。而該合約條款指出，OPPO在獲得Nokia許可的專利技術後，可用來生產OPPO手機，而每部手機需向Nokia支付3歐元（約27.66港元）。

惟近日Nokia向外界發出聲明稿指出，與OPPO的合約已於今年6月底終止。而同時OPPO在未同意續約的情況下，繼續使用Nokia的技術，該企只能採取法律行動，於印度、法國、德國和英國四個國家，向OPPO提出侵權訴訟。

其後OPPO回覆內地傳媒第一財經指，Nokia主張極為不合理的許可費，提出訴訟僅是迫使OPPO在談判中作出讓步，「OPPO尊重和保護自身以及第三方的知識產權，也一直致力於產業界良性的專利授權合作，OPPO反對以訴訟作為工具等不合理磋商行為。」該企又指，將會積極面對是次訴訟。

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責任編輯：曾曉汶