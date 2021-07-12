  • 32°C
香港時間 : 2021712日 (一) 11:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【專利大戰】Nokia發聲明　稱於4國家控告OPPO侵權

科技 11:44 2021/07/12

分享：

Nokia指出，OPPO在Nokia授予同意許可使用的5G專利技術合約到期後，OPPO並未同意續約，卻繼續使用這些專利，繼而決定向OPPO提出侵權訴訟。

5G市場逐漸成熟，部分廠商都會收取專利費用，增加營收。擁有多個5G技術專利的Nokia，近日就於多個國家向中國手機品牌OPPO提出專利侵權訴訟。Nokia指出，OPPO在Nokia授予同意許可使用的5G專利技術合約到期後，OPPO並未同意續約，卻繼續使用這些專利，繼而決定向OPPO提出侵權訴訟。

【華為鴻蒙】傳新款Nokia手機將搭載華為鴻蒙系統？　雙方紛紛作出否認

【5G手機】Nokia或於本年第三季發布Nokia X50　首度搭載1億像素鏡頭支援5G

據外媒Nokiamob消息指，Nokia和OPPO於2018年11月簽署交叉專利授權協議合約，據悉主要是授權專利技術，包括：4G網絡、5G網絡及其相關介面、安全功能及應用的相關技術。而該合約條款指出，OPPO在獲得Nokia許可的專利技術後，可用來生產OPPO手機，而每部手機需向Nokia支付3歐元（約27.66港元）。

惟近日Nokia向外界發出聲明稿指出，與OPPO的合約已於今年6月底終止。而同時OPPO在未同意續約的情況下，繼續使用Nokia的技術，該企只能採取法律行動，於印度、法國、德國和英國四個國家，向OPPO提出侵權訴訟。

其後OPPO回覆內地傳媒第一財經指，Nokia主張極為不合理的許可費，提出訴訟僅是迫使OPPO在談判中作出讓步，「OPPO尊重和保護自身以及第三方的知識產權，也一直致力於產業界良性的專利授權合作，OPPO反對以訴訟作為工具等不合理磋商行為。」該企又指，將會積極面對是次訴訟。

【仿效蘋果】OPPO被揭申請OPPO Card註册商標　或在海外市場推出服務

責任編輯：曾曉汶

相關文章

與小米OPPO競爭？樂視宣布本年第3季推「超級手機」產品
2021/05/21
與小米OPPO競爭？樂視宣布本年第3季推「超級手機」產品
【OPPO造車】OPPO有意加入造車戰場　傳內部團隊正進行籌備工作
2021/04/28
【OPPO造車】OPPO有意加入造車戰場　傳內部團隊正進行籌備工作
【芯片大戰】高通芯片持續缺貨　小米、OPPO或大量轉單聯發科
2021/03/17
【芯片大戰】高通芯片持續缺貨　小米、OPPO或大量轉單聯發科
【摺疊手機】三星擬供應柔性屏幕予第三方手機生產商　小米、OPPO摺機或於下半年面世
2021/01/29
【摺疊手機】三星擬供應柔性屏幕予第三方手機生產商　小米、OPPO摺機或於下半年面世

你可能感興趣

與小米OPPO競爭？樂視宣布本年第3季推「超級手機」產品
13:10 2021/05/21
與小米OPPO競爭？樂視宣布本年第3季推「超級手機」產品
【OPPO造車】OPPO有意加入造車戰場　傳內部團隊正進行籌備工作
17:00 2021/04/28
【OPPO造車】OPPO有意加入造車戰場　傳內部團隊正進行籌備工作
【芯片大戰】高通芯片持續缺貨　小米、OPPO或大量轉單聯發科
11:46 2021/03/17
【芯片大戰】高通芯片持續缺貨　小米、OPPO或大量轉單聯發科
Oppo Nokia 品牌 知識產權 專利 英國 印度 德國 知識產權 法國

下一篇文章

【科技一周回顧】華為5款新品攻港　蘋果拒絕多款內地手機Apps上架
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【最新發展】小米機無法正常安裝Google App？小米澄清不支援GMS屬謠言
【最新發展】小米機無法正常安裝Google App？小米澄清不支援GMS屬謠言
【機迷熱話】用戶投訴Switch無法開機　任天堂官方分享解決小技巧
【機迷熱話】用戶投訴Switch無法開機　任天堂官方分享解決小技巧
【舊iPhone降價】iPhone 12來了　iPhone 11、XR即減$800
【舊iPhone降價】iPhone 12來了　iPhone 11、XR即減$800
【智方便】政府正式開放「智方便」下載　3分鐘即完成登記程序（附下載教學）
【智方便】政府正式開放「智方便」下載　3分鐘即完成登記程序（附下載教學）
【YouTube備份】點樣下載YouTube片？　3個方法免費保存影片至電腦裝置【附教學】
【YouTube備份】點樣下載YouTube片？　3個方法免費保存影片至電腦裝置【附教學】
【附教學】Zoom虛擬背景大熱　Pixar也推免費創意背景圖
【附教學】Zoom虛擬背景大熱　Pixar也推免費創意背景圖