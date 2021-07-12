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【大行報告】港交所獲大淡友高盛上調評級　目標價升至495元

股市 11:44 2021/07/12

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滴滴出行（美：DIDI）赴美上市不久惹內地監管，內地網信辦周末要求掌逾100萬用戶個人資料的企業，在國外上市必須申報網絡安全審查。投資界預期，內地大型企業赴美上市難度增加，港交所 （00388） 有望成為主要受惠者，令港交所股價重返500元，也令看淡港交所近一年的高盛改觀，上調目標價和投資評級。

港交所今早股價最高升3.4%見507元，最新報500元，升逾2%，成交28億元。

高盛最新發表報告指，港交所在吸引內地企業上市成功，而內地對企業以美國預託股份（ADS）上市的監管不確定性增加，香港作為內地企業的吸引力提高。

網信辦：掌握逾100萬用戶個人資料企業赴國外上市 須申報網絡安全審查，詳情可見【下一頁】

彭博﹕約70間原定赴美上市企業受內地監管收緊影響，可見【下一頁】

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高盛認為港交所市盈率估值已較以往提高，反映市場看好公司中線盈利表現，而該行最新引入2024年至25年的盈利預測，調高今年至2023年的港交所盈測約1%，目標價由400元至495元，評級由沽售升至中性。

高盛於去年8月將港交所評級由中性下調至沽售。

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【港交所388】高盛料港交所首季盈利升49%　港股成交減意味盈利已見頂

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【港交所】港交所重上500元後倒跌　內地擬加強監管中概股赴美上市

港股 香港交易所（00388） 大行報告 目標價 香港交易及結算所有限公司

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