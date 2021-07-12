【歐國盃】喬治福星不再 哀傷親睹英格蘭再續冠軍荒

全球關注歐洲國家盃決賽英格蘭決戰意大利，同是球迷的英國喬治小王子再度親身觀賽，只可惜他不再是球隊福星。決賽當日對喬治而言，可算是大起大落。喬治在英格蘭領先時的一臉興奮，隨時間過去，變成完場哨音吹響後的失望。父親威廉王子賽後將手放在喬治肩上，以示安慰。

英格蘭12碼不敵意大利 歐國盃主場衝冠失敗 【下一頁】

英媒形容，喬治小王子（Prince George）展露的心情如同多數英國人。英格蘭領先時，喬治和父母威廉王子（Prince William）及凱特（Kate Middleton）一齊在貴賓包廂內雀躍歡呼。喬治亦被傳媒拍攝得，與威廉對視大笑，及與凱特相擁畫面。

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英格蘭最終再次在互射12碼對決中落敗，喬治一臉哀傷，威廉亦一臉嚴肅，英媒指凱特更曾一度雙手抱頭。其後一家三口緊靠彼此，威廉將雙手放在喬治肩上，以示安慰。

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威廉王子在賽後，在Instagram上表示，結果令人心碎，恭賀意大利隊取得勝利。他同時安慰球隊，稱讚球員的努力，遺憾今次並非由英國帶走取得勝利，稱每位英格蘭球員都應該為自己感到自豪，他相信未來將會取得更多佳績。

責任編輯：李俊儀