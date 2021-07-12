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【理財通】林鄭：跨境理財通開通日期很快公佈

宏觀解讀 11:31 2021/07/12

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行政長官林鄭月娥出席一個電台節目時表示，跨境理財通許多工作已經做好，預料很快可以公佈開通日期。

粵港澳大灣區「跨境理財通」已討論多時，行政長官林鄭月娥出席一個電台節目時表示，跨境理財通許多工作已經做好，預料很快可以公佈開通日期。

「跨境理財通」細則已完成公開徵求意見工作，詳見﹕【下一頁】

早前有本地傳媒報道，香港人在透過「北向通」投資內地理財產品，須親自北上開戶，而內地投資者則可在當地銀行見證下，於香港銀行開立「南向通」的投資戶口。林鄭月娥表示，已有方法能夠處理港人未能到內地開戶的問題。她亦指，不一定需要等到恢復人員來往才有機會，希望市民能夠耐心等待。

「跨境理財通」內地投資者據報毋須來港開戶，詳見﹕【下一頁】

另外，林鄭月娥亦表示，金融業是香港真正做到國際性、能夠貢獻國家的行業，政府將繼續鞏固及提升香港作為國際金融中心的地位。她指，政府在金融方面要更進取，並將於施政報告中，提出香港作為國家的國際金融中心的角色。當香港作為國家的國際金融中心定位及策略得到中央批准後，她期望，未來香港可展開金融事業藍圖。

林鄭月娥強調，以前自己時常與內地表示，內地資本市場開放有一定風險，香港能扮演緩衝角色，可利用香港作為內地及國際資本市場接軌平台及風險管理角色。

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編輯﹕賴奕羚

經濟 港股 國際金融中心 香港 林鄭月娥 施政報告 跨境理財通

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