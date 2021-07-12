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【歐國盃】英格蘭12碼不敵意大利 主場衝冠失敗

環球社會熱點 10:57 2021/07/12

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意大利以互射12碼擊敗英格蘭，取得今屆歐洲國家盃錦標。

今屆歐洲國家盃畫下句號，在周一（12日）凌晨舉行的決賽中，主場出戰的英格蘭雖然一開賽快速領先，但最終在互射12碼階段不敵意大利，始終無法終結多年的冠軍荒。意大利繼1968年後，再次成為歐洲國家盃冠軍。

【歐國盃】英意周日決賽 波飛炒至天價（第四版） 【下一頁】

英格蘭今場甫開賽依靠左後衛梳爾（Luke Shaw），在不足兩分鐘時攻入歐國盃決賽史上最快入球，成功取得領先優勢。領先後的英格蘭主守，力求保住勝果。可惜在下半場中段，被意大利後衛邦路斯（Leonardo Bonucci）攻入一球追成平手。

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雙方法定時間連同加時再無入球，需要以互射12碼分勝負。意大利先有後備入替的前鋒比洛迪（Andrea Belotti）射失一度落後，但英格蘭接連兩輪相繼射失，包括英格蘭領隊修夫基（Gareth Southgate）最後階段換入的辛祖（Jadon Sancho）及拉舒福特（Marcus Rashford），將奪冠主動權交到意大利手中。

【歐國盃】英國人聯署 英格蘭如成功捧盃列法定假期（第二版） 【下一頁】

意大利由佐真奴（Jorginho）操刀第5輪12碼，被英格蘭門將碧福特（Jordon Pickford）救出，保住英格蘭的爭冠希望。然而，英格蘭的關鍵一球交由年僅19歲的翼衛薩卡（Bukayo Saka）主射，結果被意大利門將當拿隆馬（Gianluigi Donnarumma）成功撲出，英格蘭飲恨今屆歐洲國家盃。

責任編輯：吳漢培

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