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【新冠疫苗】福西指已完成接種者 暫無需打加強劑

環球社會熱點 10:55 2021/07/12

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輝瑞藥廠計劃向美國當局申請第3劑新冠疫苗的緊急使用授權，讓民眾可加快接種第3劑新冠疫苗作加強劑。但美國傳染病專家福西表示，他認為目前已完成接種新冠疫苗的美國人，暫時無需要接種加強劑。

以色列宣布 為免疫系統弱成人打第三針【下一頁】

輝瑞（Pfizer）上周宣布將向美國當局申請第3劑疫苗使用授權時，提到疫苗對於有症狀感染者的功效會隨著時間推移而降低，認為完成接種疫苗約6個月後接種加強劑可能有幫助。

但美國食品及藥物管理局（FDA）和疾病控制與預防中心（CDC）其後罕見發表聯合聲明，稱已完成接種疫苗的美國人無需打加強劑。

福西（Anthony Fauci）周日（11日）接受美國有綫新聞網絡（CNN）訪問。福西也認同因應現階段美國當局的數據，完成接種疫苗的美國人無需補打加強劑。

但福西也表示情況會隨著疫情而變化，稱當局正進行大量工作來證實，他們是否需要為民眾接種加強劑。

英國NHS不勝負荷 非新冠患者等候人數或逾千萬【下一頁】

根據CDC的數據，美國過去兩周逾半新增個案都屬於感染Delta變種（印度首先發現），美國有24州的確診數字增加至少一成。

但美國只有56%的12歲以上人口已完成疫苗接種。（編按：部分美國人打1劑強生疫苗已完成接種）福西再次警告指，未接種疫苗者特別容易受Delta變種影響，呼籲民眾盡快完成接種。

責任編輯：鄭錦玲

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