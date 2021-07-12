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【美團股價】美團打車App兩年後重新上線　美團曾升近半成 收市收窄至2%（附短片）

新經濟追蹤 16:18 2021/07/12

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美團打車App兩年後重新上線

滴滴出行（美：DIDI）在內地下架應用程式回應網信辦要求下，美團 （03690） 日前在各大手機應用市場重新上線「美團打車」應用程式。美團打車是繼2019年5月下架後，時隔兩年重新上線，而新版「美團打車」Logo亦採用與美團App相若的黃黑相間色調。

美團股價今天最高見291.4元，升近半成。收市報285.2元，升2.15%，成交額64.82億元。

在內地召車平台市場佔有率超過九成的滴滴出行，近日遭內地監管部門下架多個應用程式。已習慣使用召車的內地使用者唯有分流至其他平台，如曹操出行、高德、T3等近期亦加強宣傳力度，以搶佔網上召車市場。

美團打車App詳情

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美團打車App重新上線後，除修復一些已知問題，提升系統穩定性外，亦開通更多可服務的城市，目前涵蓋北京、上海、成都、廣州、深圳、杭州、南京等100多個城市。

據悉，為吸引更多客戶使用，及吸引更多司機進駐平台，美團打車推出新人優惠券、邀請好友助力等推廣活動，而新司機註冊首周，即在7月7日至7月13日期間，限時3日，每筆到賬車費，平台將再加贈20%的收益。

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記者：梁安琪

港股 美團－W（03690） 司機 滴滴出行

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