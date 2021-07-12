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【中概股風暴】彭博﹕內地限制企業境外上市　料約70間原定赴美上市企業受影響

股市 11:34 2021/07/12

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滴滴出行（美﹕DIDI）上市次日（2日）被國家網信辦進行安全審查。

內地近期加強對中概股監管，多間內地企業據報擬煞停其赴美上市計劃。市場關注，企業未來會否改往香港上市。彭博社引述研究數據表示，中國限制內地企業境外上市，預計約有70間位於香港或中國的公司受到影響，該批公司原定將在美國上市。

網信辦指掌握逾100萬用戶個人資料企業赴國外上市，須申報網絡安全審查，詳見﹕【下一頁】

彭博社引述數據指，儘管中美關係去年處於低谷，惟承銷商去年仍透過協助內地公司在海外進行首次公開募股，賺取15億美元（約116.5億港元）費用，創下歷史新高。據彭博社估算，自阿里巴巴（美﹕BABA）2014年在美國上市至今，離岸上市業務一直利潤豐厚，合共產生約64億美元費用（約497.1億港元）。

不過自去年起，美國收緊對中概股審計要求，前任美國總統特朗普在12月簽署「外國公司問責法」，要求中國企業必須遵守美國的審計標準，否則無法在美國掛牌上市。將近半年以後，中國收緊內地企業赴境外上市的要求，有意見認為，中美兩地資本市場已開始有脫鉤的先兆。

內地據報研收緊中概股上市監管，VIE架構港美上市需批准，詳見﹕【下一頁】

報道引述海通國際股權資本市場董事總經理何志平表示，經過滴滴事件後，一些在敏感行業經營的內地公司可能會選擇在香港上市。

滴滴出行（美﹕DIDI）上市次日被國家網信辦進行安全審查後，曾有報道指，內地醫療科技數據公司零氪科技（LinkDoc）、運動科技平台Keep、音頻分享平台喜馬拉雅FM一眾內地企業擬擱置其上市計劃。

內地近期監管動作（按圖可放大）

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彭博引述部分銀行家意見表示，不論內地企業之後放棄上市計劃，還是改往香港上市，均會對今年收入造成打撃。

報道表示，因行業和承銷商而異，對於約10億美元（約77.7億港元）的發行，位於香港的銀行通常會從中收取1.5%至2%的費用。相比之下，位於美國的銀行則通常收取3%至5%，而對於低於5億美元的交易，此比例通常會增加2個百分點或以上。

至於在內地上海科創版上市，費用則與美國大致相當，但保薦人必須共同投資其客戶發行的2%至5%的股份。

報道引述瑞銀亞太區投資銀行業務主管陳大衛言論，他表示，市場已習慣目前的監管發展和不確定性。即使目前面臨不確定性，但最終內地企業仍需尋找地方上市，預計未來IPO及融資活動將繼續進行。

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編輯﹕賴奕羚

投資銀行 港股 美股 中國概念股 中美關係 滴滴出行 IPO 阿里巴巴

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