【港股市況】恒生指數半日升185點　騰訊逆市跌逾1%（不斷更新）

下一篇文章
【碳中和】贛鋒鋰業曾升近一成、比亞迪升9% 工信部：支持能源電子產業發展
人行降準放水萬億，加上美長債息重返1.36厘水平，美股上周五破頂，道指飆448點。港股高開328點，開市後曾升近400點，其後升勢回順，一度升不足100點。恒生指數半日升185點，報27530點，成交869億元。恒生科技指數升1%，報7504點。比亞迪 （01211） 升逾8%；美團 （03690） 、港交所 （00388） 升2%；騰訊 （00700） 逆市跌逾1%。
財經日誌︰
焦點新聞︰
【中概股風暴】彭博﹕內地限制企業境外上市 料約70間原定赴美上市企業受影響
即市走勢︰
【12：00】恒生指數半日升185點，報27530點，成交869億元。恒生科技指數升1%，報7504點。比亞迪 （01211） 升逾8%；美團 （03690） 、港交所 （00388） 升2%；騰訊 （00700） 逆市跌逾1%。
【11：52】比亞迪 （01211） 升逾9%，高見236.4元。
【碳中和】贛鋒鋰業曾升近一成、比亞迪升9% 工信部：支持能源電子產業發展
【11：49】皇璽餐飲 （08300） 升近六成，高見0.07元，涉39宗成交或41.5萬元。
【11：45】騰訊 （00700） 跌幅收窄至1.7%，報529元，低見522.5元。
【11：44】港交所 （00388） 升2%，於500元水平爭持。
【11：43】東岳 （00189） 升幅擴大至逾9%，破頂高見10.98元。
【11：38】港股中午收市前升約145點，報27490點；科指升0.9%，報7496點。
【11：33】阿里巴巴 （09988） 升幅全消，最新報195.5元無升跌，今早曾高見200.8元。
【11：30】內地股市半日上升，上證升0.9%；深證升2.4%；創業板指升近4%。
【11：27】體育用品股逆市向下，李寧 （02331） 跌逾6%；特步 （01368） 跌半成；安踏 （02020） 跌2%。
【11：23】騰訊 （00700） 跌幅擴大至近3%，低見522元。
【11：22】大市升幅收窄至不足100點，報27430點，升85點；科指升0.5%，報7465點。
【11：16】騰訊 （00700） 尋日內低位，股價跌逾2%，低見525元，成交79億元。
【11：10】中車時代電氣 （03898） 股價升半成，破頂高見51.9元。
【11：08】海底撈 （06862） 股價再升逾6%，高見48.15元。
【11：01】比亞迪 （01211） 愈升愈有，最新升逾8%，高見234元。吉利 （00175） 升逾3%，高見24.55元。
【10：59】贛鋒鋰業急升近一成、寧德時代再創新高 工信部：支持能源電子產業發展
【10：56】騰訊 （00700） 跌幅擴大至逾2%，低見526.5元，成交67.5億元。
【10：50】江西銅 （00358） 預期中期純利介乎29.9億至32.1億元人民幣，按年升3倍至3.3倍，江西銅升逾4%，高見17.46元。
【10：45】美團 （03690） 升幅收窄至1%，低見281.8元，今早曾高見291.4元。
【10：43】恒大 （03333） 逆市跌1%，破底低見9.35元。
【10：40】REPUBLIC （08357） 升幅擴大至近一倍，高見0.32元。
【10：39】騰訊 （00700） 跌幅擴大至1.5%，低見528.5元。
【10：34】完美醫療 （01830） 獲控股股東再增持，股價升逾4%，高見10.68元。
【10：33】喆麗 （02209） 上市翌日，股價跌逾8%，低見3.12元創上市新低。
【10：27】騰訊 （00700） 最新轉跌，股價跌0.8%，低見533.5元。
【10：24】比亞迪 （01211） 股價造好，最新升7%，高見232.4元。另外，贛鋒鋰業 （01772） 升逾8%，高見144.4元。
【10：23】REPUBLIC （08357） 股價升近50%，高見0.237元，成交92.6萬元，暫為升幅最大股份。
【10：21】恒指最新升約205點，報27550點；科指升1.4%，報7533點。
【10：13】比亞迪 （01211） 升4%；吉利 （00175） 升0.9%；廣汽 （02238） 升逾1%；長汽 （02333） 升0.4%。
【10：11】美團 （03690） 升幅擴大至4%，高見291.4元。美團打車獨立APP時隔兩年重新上架。
【10：07】快手 （01024） 逆市再跌3%，低見147.2元再創上市新低。
【10：03】小鵬汽車 （09868） 股價逆市跌近3%，低見149.5元創上市後新低。
【電動車】小鵬汽車發布新車小鵬G3i 售價介乎14.98萬至18.58萬人幣
【09：58】東岳 （00189） 股價再升逾5%，破頂高見10.76元。
【09：53】建滔系發盈喜，建滔集團 （00148） 升逾6%，高見42.85元；建滔積層板 （01888） 升逾1%，高見16.88元。
【09：50】舜宇 （02382） 跌幅擴大至逾7%，低見213元；瑞聲 （02018） 跌逾2%，低見51.6元。
【09：49】大市升幅進一步收窄至約120點；科指轉跌0.1%。
【09：40】美團 （3690） 升3%，高見289.8元；阿里巴巴 （09988） 升逾1%；騰訊 （00700） 、小米 （01810） 升0.2%。
【騰訊持股】市監總局禁止虎牙鬥魚合併 騰訊：認真遵守審查決定
【09：39】中國互聯網投資 （00810） 逆市挫逾四成，低見0.315元，成交62.5萬元。
【09：37】舜宇 （02382） 跌幅擴大至半成，低見217.2元。
【09：36】大市早段升約250點，報27594點；科指升0.4%，報7463點。
【09：35】港交所 （00388） 升3%，高見507元。國家互聯網信息辦公室（網信辦）10日發布《網絡安全審查辦法（修訂草案徵求意見稿）》，當中明確掌握超過100萬用戶個人信息的運營者赴國外上市，必須向網絡安全審查辦公室申報網絡安全審查。
【中概股風暴】網信辦：掌握逾100萬用戶個人資料企業赴國外上市 須申報網絡安全審查
【09：34】兩新股掛牌 領悅服務高開24%、優趣匯高開3%
【09：32】滙豐 （00005） 升逾2%，高見44.6元。
【滙豐HSBC】滙豐傳通知高管做好管理層改革準備 層級由4級改為3級
【09：31】新世界 （00017） 反彈1%。公司上周五（7月9日）回購300萬股，回購價格介乎37.1至37.65元，涉資約1.12億元。
【柏傲莊III】新世界柏傲莊拆樓累股價兩日跌逾6% 公司斥逾1億元回購「護盤」
【09：29】舜宇 （02382） 逆市跌逾2%；丘鈦 （01478） 升0.3%。舜宇6月手機鏡頭出貨量按年跌27%至8581.6萬件，丘鈦方面，6月攝像頭模組銷量按年升20.5%至3838.9萬件。
舜宇光學6月手機鏡頭出貨跌27% 丘鈦科技攝像頭模組銷量升2成（第二版）
【09：26】中興通訊 （00763） 高開9%。中興預計上半年歸屬公司普通股股東的淨利潤介乎38億至43億元人民幣，按年增長104.6%至131.5%。
【中興盈喜】中興料上半年純利介乎38億至43億人幣 按年增逾一倍
【09：24】首創置業 （02868） 復牌升近四成破頂，開報2.4元。首創置業公布，獲北京首創城市發展作為要約人，提出以每股H股2.8元將其私有化，較停牌收報1.72元溢價約61.9%。
【09：13】恒生指數高開328點，報27672點。恒生科技指數升1.2%，報7520點。建行 （00939） 、工行 （01398） 、中行 （03988） 及農行 （01288） 四大內銀分別升1%；美團 （03690） 、騰訊 （00700） 升2%。
【人行降準】人行全面降準0.5個百分點放水1萬億人幣 下周四生效
【09：13】期指開報27606點，升359點或1.3%。
【09：00】中國天然氣 （00931） 開市前短暫停牌。
【08：53】電商解決方案股優趣匯 （02177） 、物管股領悅服務 （02165） 兩隻新股今日掛牌。
【新股IPO】領悅服務暗盤曾升逾2倍、每手帳面收賺最多2840元 優趣匯僅升4.9%、一手賺116元（不斷更新）
【08：52】恒指黑期升約346點，報27624點；道指期貨跌6點，報34745點。
【08：33】雲頂新耀與騰訊達成戰略商業合作夥伴關係 探索創新服務
【08：08】建滔集團料半年純利升3.5倍至4倍 建滔積層板料純利增3.3倍至3.8倍
【07：54】完美醫療控股股東再度增持公司股份
【07：48】騰盛博藥2137逾24萬人認購 超額認購291倍一手中籤率5%（附分配結果）
【07：45】華南職業教育6913超額認購5倍 一手中籤率20%（附分配結果）
【07：45】港股ADR收報27765點，升421點或1.5%。滙豐 （00005） ADR折合報44.62元，升1.07元或2.5%；騰訊 （00700） ADR折合報549.7元，升11.2元或2.1%。
更多ADR及中概股收市︰
【07：30】人行降準放水萬億，利好股市投資氣氛；美國10年債息重返1.36厘水平，反映資金避險情緒放緩，帶動美股三大指數上周五齊破頂。道指收市飆448點或1.3%，報34870點。標指漲1.13%，報4369點。納指升0.98%，報14701點。
【開市9點半】內地網信辦出招 海外上市需網絡審查 港股照大反彈？
港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】
責任編輯︰梁浩碩