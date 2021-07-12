【港股市況】人行降準放水萬億　恒指黑期升約346點（不斷更新）

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基本因素勝過恐慌
人行降準放水萬億，加上美長債息重返1.36厘水平，美股上周五破頂，道指飆448點。港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料高開421點，恒指料開報報27765點。滙豐 （00005） ADR折合報44.62元，升1.07元或2.5%；騰訊 （00700） ADR折合報549.7元，升11.2元或2.1%。
財經日誌︰
即市走勢︰
【09：13】期指開報27606點，升359點或1.3%。
【09：00】中國天然氣 （00931） 開市前短暫停牌。
【08：53】電商解決方案股優趣匯 （02177） 、物管股領悅服務 （02165） 兩隻新股今日掛牌。
【新股IPO】領悅服務暗盤曾升逾2倍、每手帳面收賺最多2840元 優趣匯僅升4.9%、一手賺116元（不斷更新）
【08：52】恒指黑期升約346點，報27624點；道指期貨跌6點，報34745點。
【08：33】雲頂新耀與騰訊達成戰略商業合作夥伴關係 探索創新服務
【08：08】建滔集團料半年純利升3.5倍至4倍 建滔積層板料純利增3.3倍至3.8倍
【07：54】完美醫療控股股東再度增持公司股份
【07：48】騰盛博藥2137逾24萬人認購 超額認購291倍一手中籤率5%（附分配結果）
【07：45】華南職業教育6913超額認購5倍 一手中籤率20%（附分配結果）
【07：45】港股ADR收報27765點，升421點或1.5%。滙豐 （00005） ADR折合報44.62元，升1.07元或2.5%；騰訊 （00700） ADR折合報549.7元，升11.2元或2.1%。
更多ADR及中概股收市︰
【07：30】人行降準放水萬億，利好股市投資氣氛；美國10年債息重返1.36厘水平，反映資金避險情緒放緩，帶動美股三大指數上周五齊破頂。道指收市飆448點或1.3%，報34870點。標指漲1.13%，報4369點。納指升0.98%，報14701點。
【開市9點半】內地網信辦出招 海外上市需網絡審查 港股照大反彈？
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責任編輯︰梁浩碩