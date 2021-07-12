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專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

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【恒指夜期＋北水】北水走資近6億　16.5億沽騰訊　恒指夜期跌78點（不斷更新）

股市 18:22 2021/07/12

分享：

北水走資5.8億元，騰訊 （00700） 繼續有16.5億元淨流出，美團 （03690） 及李寧 （02331） 分別有逾2億元淨沽盤。淨流入方面，北水加倉吉利 （00175） 及小米 （01810） 分別吸資逾5億元。恒指夜期早段跌。

人行降準放水萬億，加上美長債息重返1.36厘水平，美股上周五破頂，道指飆448點。港股高開328點，開市後曾升近400點，其後升勢回順，一度升不足100點。恒生指數收報27515點，升170點，成交1546億元。恒生科技指數升1.1%，報7514點。中興 （00763） 盈喜升逾13%；比亞迪 （01211） 升逾7%；美團 （03690） 、港交所 （00388） 升逾2%；騰訊 （00700） 逆市跌0.7%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點股：多圖講解重點消息

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財經日誌︰

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焦點新聞︰

【理財通】林鄭﹕預料「跨境理財通」開通日期很快公佈

【中概股風暴】彭博﹕內地限制企業境外上市　料約70間原定赴美上市企業受影響

即市走勢︰

【18：20】恒指夜期跌78點，報27453點，低水62點。

【16：48】恒指黑期最新續升約123點，報27572點。

【16：18】騰盛博藥、華南職業教育暗盤　騰盛博藥一手帳面賺1875元

【16：11】大和削阿里目標價逾一成　 監管機構對其投資懲罰程度超預期

【16：10】恒生指數收報27515點，升170點，成交1546億元。恒生科技指數升1.1%，報7514點。中興 （00763） 盈喜升逾13%；比亞迪 （01211） 升逾7%；美團 （03690） 、港交所 （00388） 升逾2%；騰訊 （00700） 逆市跌0.7%。

【16：00】恒生指數U盤前升136點，報27480點。

【15：48】恒指升幅收窄至120點，報27463點；科指升0.9%，報7499點。

【15：37】復銳醫療科技 （01696） 升兩成，破頂高見23.6元，成交9519萬元。

【15：29】恒指尾市升約180點，報27526點；科指升0.9%，報7498點。

【15：28】中興 （00763） 盈喜尾市升幅擴大至13%，高見24.8元。

【15：24】騰盛博藥2137追揸沽攻略　券商料升幅約一成

【15：15】正通汽車 （01728） 股價升兩成，高見1.03元。

【15：00】上證全日升0.7%；深證升2.1%；創業板指升3.7%。

【14：51】大市升約210點，報27555點；港交所 （00388） 升逾3%，報507元日內高位。

【14：33】港交所 （00388） 最新升近3%，報504.5元。

【14：33】洛玻 （01108） 升幅擴大至兩成，破頂高見13.64元。

【14：15】港股升約165點，報27510點；科指升0.8%，報7492點。

【14：14】工信部草擬《網絡安全產業高質量發展三年行動計劃》　目標2023年該產業規模達2500億人幣

【13：27】大市午後升幅收窄至約115點，報27461點。

【13：26】木薯資源 （00841） 年度虧損約713萬元，比去年度虧損約3437萬元有所收窄。股價今早復牌後逆市跌逾15%，低見0.27元。

【13：19】丘鈦 （01478） 午後升逾5%，高見15.76元。

【13：15】東岳 （00189） 午後升逾一成，破頂高見11.08元，成交4.1億元。

【13：13】農夫山泉 （09633） 升逾8%，高見42.5元。

【13：09】洛玻 （01108） 股價再升逾16%，破頂高見13.26元。

【13：07】比亞迪 （01211） 午後升逾9%，高見237.2元。

【13：05】騰訊 （00700） 午後再跌逾2%，報527元。

【13：01】港股午後初段升約160點，報27505點；科指升0.8%，報7487點。

【12：39】【科網反壟斷】騰訊音樂據報須棄音樂獨家版權　或躲開百億元罰款？

【12：00】恒生指數半日升185點，報27530點，成交869億元。恒生科技指數升1%，報7504點。比亞迪 （01211） 升逾8%；美團 （03690） 、港交所 （00388） 升2%；騰訊 （00700） 逆市跌逾1%。

【11：52】比亞迪 （01211） 升逾9%，高見236.4元。

【碳中和】贛鋒鋰業曾升近一成、比亞迪升9%　工信部：支持能源電子產業發展

【11：49】皇璽餐飲 （08300） 升近六成，高見0.07元，涉39宗成交或41.5萬元。

【11：45】騰訊 （00700） 跌幅收窄至1.7%，報529元，低見522.5元。

【11：44】港交所 （00388） 升2%，於500元水平爭持。

【大行報告】港交所獲大淡友高盛上調評級　目標價升至495元

【11：43】東岳 （00189） 升幅擴大至逾9%，破頂高見10.98元。

【11：38】港股中午收市前升約145點，報27490點；科指升0.9%，報7496點。

【11：33】阿里巴巴 （09988） 升幅全消，最新報195.5元無升跌，今早曾高見200.8元。

【11：30】內地股市半日上升，上證升0.9%；深證升2.4%；創業板指升近4%。

【11：27】體育用品股逆市向下，李寧 （02331） 跌逾6%；特步 （01368） 跌半成；安踏 （02020） 跌2%。

【11：23】騰訊 （00700） 跌幅擴大至近3%，低見522元。

【11：22】大市升幅收窄至不足100點，報27430點，升85點；科指升0.5%，報7465點。

【11：16】騰訊 （00700） 尋日內低位，股價跌逾2%，低見525元，成交79億元。

【11：10】中車時代電氣 （03898） 股價升半成，破頂高見51.9元。

【11：08】海底撈 （06862） 股價再升逾6%，高見48.15元。

【11：01】比亞迪 （01211） 愈升愈有，最新升逾8%，高見234元。吉利 （00175） 升逾3%，高見24.55元。

【10：59】贛鋒鋰業急升近一成、寧德時代再創新高　工信部：支持能源電子產業發展

【10：56】騰訊 （00700） 跌幅擴大至逾2%，低見526.5元，成交67.5億元。

【10：50】江西銅 （00358） 預期中期純利介乎29.9億至32.1億元人民幣，按年升3倍至3.3倍，江西銅升逾4%，高見17.46元。

【10：45】美團 （03690） 升幅收窄至1%，低見281.8元，今早曾高見291.4元。

【10：43】恒大 （03333） 逆市跌1%，破底低見9.35元。

【10：40】REPUBLIC （08357） 升幅擴大至近一倍，高見0.32元。

【10：39】騰訊 （00700） 跌幅擴大至1.5%，低見528.5元。

【10：34】完美醫療 （01830） 獲控股股東再增持，股價升逾4%，高見10.68元。

【10：33】喆麗 （02209） 上市翌日，股價跌逾8%，低見3.12元創上市新低。

【10：27】騰訊 （00700） 最新轉跌，股價跌0.8%，低見533.5元。

【10：24】比亞迪 （01211） 股價造好，最新升7%，高見232.4元。另外，贛鋒鋰業 （01772） 升逾8%，高見144.4元。

【10：23】REPUBLIC （08357） 股價升近50%，高見0.237元，成交92.6萬元，暫為升幅最大股份。

【10：21】恒指最新升約205點，報27550點；科指升1.4%，報7533點。

【10：13】比亞迪 （01211） 升4%；吉利 （00175） 升0.9%；廣汽 （02238） 升逾1%；長汽 （02333） 升0.4%。

【10：11】美團 （03690） 升幅擴大至4%，高見291.4元。美團打車獨立APP時隔兩年重新上架。

【美團股價】美團打車App兩年後重新上線　美團現升4.1%

【10：07】快手 （01024） 逆市再跌3%，低見147.2元再創上市新低。

【10：03】小鵬汽車  （09868） 股價逆市跌近3%，低見149.5元創上市後新低。

【電動車】小鵬汽車發布新車小鵬G3i　售價介乎14.98萬至18.58萬人幣

【09：58】東岳 （00189） 股價再升逾5%，破頂高見10.76元。

【09：53】建滔系發盈喜，建滔集團 （00148） 升逾6%，高見42.85元；建滔積層板 （01888） 升逾1%，高見16.88元。

【09：50】舜宇 （02382） 跌幅擴大至逾7%，低見213元；瑞聲 （02018） 跌逾2%，低見51.6元。

【09：49】大市升幅進一步收窄至約120點；科指轉跌0.1%。

【09：40】美團 （3690） 升3%，高見289.8元；阿里巴巴 （09988） 升逾1%；騰訊 （00700） 、小米 （01810） 升0.2%。

【騰訊持股】市監總局禁止虎牙鬥魚合併 騰訊：認真遵守審查決定

【09：39】中國互聯網投資 （00810） 逆市挫逾四成，低見0.315元，成交62.5萬元。

【09：37】舜宇 （02382） 跌幅擴大至半成，低見217.2元。

【09：36】大市早段升約250點，報27594點；科指升0.4%，報7463點。

【09：35】港交所 （00388） 升3%，高見507元。國家互聯網信息辦公室（網信辦）10日發布《網絡安全審查辦法（修訂草案徵求意見稿）》，當中明確掌握超過100萬用戶個人信息的運營者赴國外上市，必須向網絡安全審查辦公室申報網絡安全審查。

【中概股風暴】網信辦：掌握逾100萬用戶個人資料企業赴國外上市 須申報網絡安全審查

【09：34】兩新股掛牌　領悅服務高開24%、優趣匯高開3%

【09：32】滙豐 （00005） 升逾2%，高見44.6元。

【滙豐HSBC】滙豐傳通知高管做好管理層改革準備 層級由4級改為3級

【09：31】新世界 （00017） 反彈1%。公司上周五（7月9日）回購300萬股，回購價格介乎37.1至37.65元，涉資約1.12億元。

【柏傲莊III】新世界柏傲莊拆樓累股價兩日跌逾6%　公司斥逾1億元回購「護盤」

【09：29】舜宇 （02382） 逆市跌逾2%；丘鈦 （01478） 升0.3%。舜宇6月手機鏡頭出貨量按年跌27%至8581.6萬件，丘鈦方面，6月攝像頭模組銷量按年升20.5%至3838.9萬件。

舜宇光學6月手機鏡頭出貨跌27% 丘鈦科技攝像頭模組銷量升2成（第二版）

【09：26】中興通訊  （00763） 高開9%。中興預計上半年歸屬公司普通股股東的淨利潤介乎38億至43億元人民幣，按年增長104.6%至131.5%。

【中興盈喜】中興料上半年純利介乎38億至43億人幣　按年增逾一倍

【09：24】首創置業 （02868） 復牌升近四成破頂，開報2.4元。首創置業公布，獲北京首創城市發展作為要約人，提出以每股H股2.8元將其私有化，較停牌收報1.72元溢價約61.9%。

【異動股】首創置業復牌升逾4成　母企提出每股2.8元私有化

【09：13】恒生指數高開328點，報27672點。恒生科技指數升1.2%，報7520點。建行 （00939） 、工行 （01398） 、中行 （03988） 及農行 （01288） 四大內銀分別升1%；美團 （03690） 、騰訊 （00700） 升2%。

【人行降準】人行全面降準0.5個百分點放水1萬億人幣 下周四生效

【09：13】期指開報27606點，升359點或1.3%。

【09：00】中國天然氣 （00931） 開市前短暫停牌。

【08：53】電商解決方案股優趣匯 （02177） 、物管股領悅服務 （02165） 兩隻新股今日掛牌。

【新股IPO】領悅服務暗盤曾升逾2倍、每手帳面收賺最多2840元　優趣匯僅升4.9%、一手賺116元（不斷更新）

【08：52】恒指黑期升約346點，報27624點；道指期貨跌6點，報34745點。

【08：33】雲頂新耀與騰訊達成戰略商業合作夥伴關係　探索創新服務

【08：08】建滔集團料半年純利升3.5倍至4倍　建滔積層板料純利增3.3倍至3.8倍

【07：54】完美醫療控股股東再度增持公司股份

【07：48】騰盛博藥2137逾24萬人認購　超額認購291倍一手中籤率5%（附分配結果）

【07：45】華南職業教育6913超額認購5倍　一手中籤率20%（附分配結果）

【07：45】港股ADR收報27765點，升421點或1.5%。滙豐 （00005） ADR折合報44.62元，升1.07元或2.5%；騰訊 （00700） ADR折合報549.7元，升11.2元或2.1%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】人行降準放水萬億，利好股市投資氣氛；美國10年債息重返1.36厘水平，反映資金避險情緒放緩，帶動美股三大指數上周五齊破頂。道指收市飆448點或1.3%，報34870點。標指漲1.13%，報4369點。納指升0.98%，報14701點。

【開市9點半】內地網信辦出招　海外上市需網絡審查　港股照大反彈？

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

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