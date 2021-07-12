部分亞洲地區爆發新一輪疫情和全球債市近期波動，並未動搖支持亞洲固定收益市場的強勁基本因素。亞洲債券繼續提供吸引的回報、分散風險優勢和針對潛在加息的防守性，這支持我們長久以來的觀點，亦即對此資產類別的投資理應高於全球基準指數。

由於亞洲地區的復甦步伐不一，預期未來各行業、市場和發行人的回報將會出現明顯分歧。有關通脹的憂慮和中美政策正常化，可能引發不規則的波動，但相信主動選債，配合合適的年期和孳息率曲線策略，可有助投資者採用防守性部署，並把握獲得超額回報的機會。

亞洲復甦及疫情防控、全球政策方向等或成影響亞洲投資級別市場的關鍵

美國國庫債券孳息率上升，限制亞洲硬貨幣投資級別市場最近數月的表現，雖然我們認為此趨勢符合美國因應經濟狀況改善而進行的政策正常化，但對存續期風險保持審慎態度。不過，亞洲投資級別債券的平均存續期短於美國投資級別債券及環球綜合債券（亞洲投資別債券的存續期為2.47年，而美國投資級別債券為3.87年，環球綜合債券則為7.18年），為加息提供緩衝。1 同時，亞洲投資級別債券較其他資產類別擁有較佳的經風險調整後回報，因此以優質亞洲債券分散投資的理據仍然充份。

在未來數月，亞洲區的復甦及疫情防控情況、全球政策方向和中國的正常化進程，很可能成為影響亞洲投資級別市場的重要因素。我們的基本預測為息差將會維持平穩，有收窄的傾向。存續期方面，我們預期目前的水平會略為整固，但孳息率或會繼續上升。

亞洲高收益債券估值與長期平均水平吸引

由於商品反彈及主權發展正面（特別是斯里蘭卡政府獲中國提供貸款以加強其財政狀況後），亞洲高收益債券於今年上半年上升。在基本因素穩定和好轉的環境下，預期信貸息差會傾向收窄。

在亞洲高收益債券市場，我們繼續在中國房地產債券的孳息率和存續期方面發現吸引的投資機會，隨著中國可能收緊政策，我們看好擁有國營優勢的優質發行人。

亞洲高收益債券仍然是新興市場債券中最具吸引力的類別之一，估值與長期平均水平相比吸引，存續期亦較美國高收益債券短（亞洲高收益債券的存續期為2.47年，而美國高收益債券則為3.87年 2）。更重要的是，由於經濟前景改善，預期違約率不會急升，因此投資者或可透過信貸息差獲取理想回報。

對ESG債券的興趣增加

在今年上半年，環保、社會、可持續發展和可持續發展相關的債券發行市場非常暢旺，佔年初至今亞洲新債券發行量約19%，並以綠色債券最多3。我們預期此趨勢將在今年餘下時間延續，反映亞洲地區對ESG的意識增強，以及針對ESG相關投資策略的資本增加。

相對於其他地區，亞洲的綠色／可持續發展債券市場仍然相對較小，尚未展現全部的潛力。由於中國政府訂下在2060年前達至碳中和的目標，因而對相關債券的供應非常關鍵。預期中國的目標是在未來數年於多個經濟領域（例如中國房地產債券發行人）中創造對綠色融資的龐大需求，從而深化中國當地的綠色債券市場（現時已為亞洲最大）。

目前，亞洲綠色債券尚未出現一致的綠色／ESG債券溢價，而投資者亦在亞洲面對一些障礙，包括本地對「綠色」的定義與國際原則不同、發行人類型和行業的多元性有限，以及透明度和信貸評級等問題。

整體而言，我們認為亞洲固定收益市場的特點，能讓渴求收益的投資者有機會獲得理想的經風險調整後回報。然而，投資者應小心選債，留意存續期，避開有關通脹及加息的風險。亞洲區持續擴大的機構投資者基礎不易受外部衝撃影響，加上穩健的信貸基本因素（例如較高的利率覆蓋率和較佳的企業盈利），可望繼續支持市場，降低全球波動的影響。優良的本地研究團隊，以及識別區內機遇和潛在陷阱的能力，將有助釋放這個快速增長市場的潛力。

註

1 資料來源︰彭博、柏瑞投資，截至2021年3月12日。亞洲投資級別債券以摩根大通亞洲投資級別信貸指數代表；美國投資級別債券以彭博巴克萊美國信貸指數代表；環球綜合投資級別信貸以彭博巴克萊環球綜合債券指數代表。

2 資料來源︰彭博、柏瑞投資，截至2021年3月12日。亞洲高收益債券以摩根大通亞洲信貸非投資級別債券指數代表；美國高收益債券以彭博巴克萊美國高收益債券指數代表。

3 資料來源︰摩根大通，截至2021年6月1日。

作者︰劉曙明 Arthur Lau， CFA 新興市場固定收益聯席主管、亞洲（日本除外）固定收益主管，香港