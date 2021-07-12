▲ 【新股IPO】騰盛博藥2137逾24萬人認購 超額認購291倍一手中籤率5%（附分配結果）

騰盛博藥生物科技 （02137） 公布招股結果。騰盛博藥以每股22.25元定價，為招股價範圍21元至22.25元上限，集資淨額23.3億元，一手中籤率5%，抽40手（20,000股）始可穩獲一手。騰盛博藥將於7月13日掛牌【分配結果】

騰盛博藥配發結果及招股詳情

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騰盛博藥於香港公開發售部分共錄得近24.7萬人認購，超額認購291倍，國際發售部分超額認購約11倍。

集資所得55%將劃撥至HBV功能性治癒項目，15%預期將劃撥至HIV項目，用於為BRII-778和BRII-732正在進行及計劃的臨床試驗及登記備案準備提供資金，15%將劃撥至MDR/XDR革蘭氏陰性菌感染項目，5%將用於為BRII-296正在進行及計劃的臨床試驗及登記備案準備提供資金，10%將劃撥至早期階段管線、業務發展計劃、營運資金及一般企業用途。

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責任編輯︰梁浩碩