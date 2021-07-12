【ET開市直擊】內地降準對港股有何影響（歡迎留言問股） 股市 07:15 2021/07/12 分享： 港股上周五（9日）收市後，內地超預期額度降準，帶動恒指夜期收市再升；另邊廂美股亦大幅上漲，航空及郵輪股齊升。對港股今早表現有幾利好？富昌證券聯席董事譚朗蔚今早9點於《ET開市直擊》為大家拆解！ 歡迎預先留言問股：WhatsApp：9613 3819 登入財經台：https://video.hket.com/srvv023/財經台 欄名 : ET開市直擊 最新專欄文章 更多 電能中長綫受惠美元貶值 短綫憧憬「電子消費券」 今日 電能中長綫受惠美元貶值 短綫憧憬「電子消費券」 【ET開市直擊】港股八連跌試二萬七 應恐慌還是貪婪？（歡迎留言問股） 2021/07/09 【ET開市直擊】港股八連跌試二萬七 應恐慌還是貪婪？（歡迎留言問股） 【ET開市直擊】大市風險未除 候績優股歐舒丹 2021/07/09 【ET開市直擊】大市風險未除 候績優股歐舒丹 【ET開市直擊】恒指失守二萬八 逆市尋寶點樣揀（歡迎留言問股） 2021/07/08 【ET開市直擊】恒指失守二萬八 逆市尋寶點樣揀（歡迎留言問股） 【ET開市直擊】今年興國潮 李寧候低收集 2021/07/08 【ET開市直擊】今年興國潮 李寧候低收集 降準 港股 恒生指數 美股