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【ET開市直擊】內地降準對港股有何影響（歡迎留言問股）

股市 07:15 2021/07/12

分享：

港股上周五（9日）收市後，內地超預期額度降準，帶動恒指夜期收市再升；另邊廂美股亦大幅上漲，航空及郵輪股齊升。對港股今早表現有幾利好？富昌證券聯席董事譚朗蔚今早9點於《ET開市直擊》為大家拆解！

歡迎預先留言問股：WhatsApp：9613 3819

登入財經台：https://video.hket.com/srvv023/財經台

欄名 : ET開市直擊

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