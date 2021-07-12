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【ET開市直擊】內地降準對港股影響（歡迎留言問股）

股市 08:45 2021/07/12

分享：

港股上周五（9日）收市後，內地超預期額度降準，帶動恒指夜期收市再升；另邊廂美股亦大幅上漲，航空及郵輪股齊升。對港股今早表現有幾利好？富昌證券聯席董事譚朗蔚今早9點於《ET開市直擊》為大家拆解！

歡迎預先留言問股：WhatsApp：9613 3819

立即收看／收聽：https://video.hket.com/video/3003739/

欄名 : ET開市直擊

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