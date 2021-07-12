【低水筍盤】呢度仲有樓價平過500萬「新地盤」 買家冇樓睇即速以497萬元購2房戶

樓市持續暢旺，近日開始出現創新高成交個案，買家遇上筍價盤，不介意「冇樓睇」也照拍板入市。



祥益地產高級分行經理黃文樂表示，屯門寶怡花園日前錄得一宗區外客「不睇樓」的成交個案，上述所錄成交單位為2座低層F室，實用面積415平方呎，兩房一廳，日前獲區外客垂青。由於單位處於生約交吉期，故買家未能視察內籠，但曾睇過同類型單位，主要鍾情單位價格合理，符合預算，加上屋苑由品牌發展商承建，口碑卓越，上述買家遂便決定以497萬購入上址作自住之用，以實用面積計算平均呎價為11,976元，屬市場價成交。

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黃氏稱，原業主於2009年以約123.8萬購入單位，是次轉手帳面獲利約高達373.2萬，單位升值3倍易手。



位於屯門北良德街11號的寶怡花園，發展商為新鴻基（00016），屋苑於1993年入伙，樓齡28年。寶怡花園共有3座，提供792個單位，實用面積由415平呎至480平方呎。由於地理位置上感覺較為吊腳，附近也沒有大型購物商場，故該屋苑樓價普遍較市中心「低水」。不過，屋苑單位實用率也達8成，也設有泳池，加上鄰近田景輕鐵站及巴士站，往返市區相當便利，故吸引不少區內或外區上車客注目。

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觀察寶怡花園的網上放盤資料，現時屋苑的買賣放盤中，仍有個別2房單位叫價低於500萬元，如寶怡花園高層A室，實用面積480平方呎，叫價430萬元。

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記者：陳詠妍