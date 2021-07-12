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【維珍銀河】維珍銀河布蘭森成功完成太空之旅　美股盤前升一成

股市 16:09 2021/07/12

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【太空旅遊】維珍銀河布蘭森成功完成太空之旅　年初至今股價累升逾１倍

英國富豪布蘭森（Richard Branson）旗下太空飛行公司維珍銀河（Virgin Galactic，美：SPCE）的太空船美國時間周日成功載人升空，布蘭森與3名員工是維珍銀河SpaceShipTwo座上客，連同兩名機師，6人短暫體驗無重狀態後，成功返回地球。維珍銀河今次升空，令布蘭森在太空旅行領域中領先一步，搶先在對手Blue Origin創辦人貝索斯之前升空。隨布蘭森成功返航，維珍銀河周一（12日）盤前股價升54.68美元，大升11%。

Blue Origin本月亦會試飛，貝索斯將乘坐由德州發射的飛船進行太空之旅。

維珍銀河年初以來股價累升逾一倍，上周五收報49.2美元，市值約120億美元，與年內高位62.8美元仍有距離。

維珍銀河在社交平台上載布蘭森於無重狀態的演說：

就在我們（太空船）下面的小朋友，我也曾經是懷著夢的兒童，看著繁星。我現在成年了，和其他奇妙的成年人一起在這太空船，看著漂亮的地球。

我們下一代的夢想家，盡力實踐你所想像的事情。

搭載VSS Unity太空船的火箭動力飛機SpaceShipTwo，在美國新墨西哥州的基地發射升空，太空船飛至離地約55英里（約88.5公里）後，折返升空處。太空船原定本港時間昨晚九時升空，因天氣關係延遲一個多小時，由發射至降落約花一個半小時。

與布蘭森同行的包括維珍銀河首席宇航員教練莫斯（Beth Moses）、首席營運工程師貝內茨（Colin Bennett）等維珍銀河人員。今次升空行動，是載人航天走向商業化的轉捩點。

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布蘭森搶先升空 維珍太空之旅測試將啟程，片段重溫可見【下一頁】

維珍銀河太空旅行計劃最快2022年開始恒常營運，目標每年飛400次。雖所費不菲，但對此有興趣的大有人在，已賣出約600張票，票價介乎20萬至25萬美元（約156萬至195萬港元），料正式公開發售後，票價會進一步上升。

現時主要共有3家公司致力發展太空旅行，分別是馬斯克（Elon Musk）旗下的 SpaceX、貝索斯（Jeff Bezos）旗下的Blue Origin與布蘭森的維珍銀河。

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編輯：李勝君

航天科技 德克薩斯 新墨西哥 馬斯克 貝索斯 布蘭森 SpaceX 英國 美國 美元

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