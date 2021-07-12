【開市9點半】內地網信辦出招　海外上市需網絡審查　港股照大反彈？

（1）本周中美均公布多項重磅數據，中國周四會公布第二季度GDP。美國迎6月份通脹、零售銷售數據，關注美國通脹有否緩和跡象。中港股市方面，恒指8連跌後，上周五反彈191點，收市後人行宣布降準0.5百分點，放水1萬億人幣，夜期再漲460點，市場料有望刺激成長股表現，但科技股的監管陰霾未散，續跟監管消息走，縱有反彈，波動仍未完。

【本周焦點】中國周四公布第二季GDP 美國迎6月通脹、零售銷售數據

【人行降準】人行官員：降準屬常規操作 穩健幣策取向不變

即睇開市9點半重點：

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（2）官媒點評，近期互聯網企業一系列監管行動「決不是為了打擊互聯網民營企業」，而是要把規則樹立起來。

【互聯網監管】官媒：中國互聯網企業比任何時候更應「繃緊國家安全這根弦」

（3）網信辦正式出招，將影響未來赴美上市的中國企業。

【中概股風暴】網信辦：掌握逾100萬用戶個人資料企業赴國外上市 須申報網絡安全審查

（4）滴滴出行（美：DIDI）多達25款App存在嚴重規規要下架。

【滴滴下架】滴滴旗下25款App再遭下架 滴滴出行：深入排查認真整改（第二版）

（5）騰訊 （00700） 持股的虎牙（美：HUYA）及鬥魚（美：DOYU）正式被禁止合併。

【騰訊持股】市監總局禁止虎牙鬥魚合併 騰訊：認真遵守審查決定

（6）滙豐控股 （00005） 的機構改革行動進入高層。

【滙豐HSBC】滙豐傳通知高管做好管理層改革準備 層級由4級改為3級

（7）復星醫藥 （02196） 向台積電、鴻海出售1000萬劑復必泰疫苗。

【復必泰疫苗】復星向台積電、鴻海出售1000萬劑復必泰疫苗 每劑30美元、最快10月才送達

（8）物管股盈喜第一槍，金科智慧服務 （09666） 發盈喜，料可刺激整個板塊。

【盈喜｜物管股】金科服務料上半年純利增長逾70%

（9）中金 （03908） 擬將境內財富管理業務，轉移至旗下全資附屬公司中金財富。

中金進行業務整合 境內財富管理業務將轉移給中金財富

港股ADR及美股收市情況：

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記者：區嘉俊