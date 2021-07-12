【開市9點半】內地網信辦出招　海外上市需網絡審查　港股照大反彈？

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【ET開市直擊】科技股反彈是減磅逃生門 ？（歡迎預先留言問股）
（1）本周中美均公布多項重磅數據，中國周四會公布第二季度GDP。美國迎6月份通脹、零售銷售數據，關注美國通脹有否緩和跡象。中港股市方面，恒指8連跌後，上周五反彈191點，收市後人行宣布降準0.5百分點，放水1萬億人幣，夜期再漲460點，市場料有望刺激成長股表現，但科技股的監管陰霾未散，續跟監管消息走，縱有反彈，波動仍未完。
【本周焦點】中國周四公布第二季GDP 美國迎6月通脹、零售銷售數據
即睇開市9點半重點：
（2）官媒點評，近期互聯網企業一系列監管行動「決不是為了打擊互聯網民營企業」，而是要把規則樹立起來。
【互聯網監管】官媒：中國互聯網企業比任何時候更應「繃緊國家安全這根弦」
（3）網信辦正式出招，將影響未來赴美上市的中國企業。
【中概股風暴】網信辦：掌握逾100萬用戶個人資料企業赴國外上市 須申報網絡安全審查
（4）滴滴出行（美：DIDI）多達25款App存在嚴重規規要下架。
【滴滴下架】滴滴旗下25款App再遭下架 滴滴出行：深入排查認真整改（第二版）
（5）騰訊 （00700） 持股的虎牙（美：HUYA）及鬥魚（美：DOYU）正式被禁止合併。
【騰訊持股】市監總局禁止虎牙鬥魚合併 騰訊：認真遵守審查決定
（6）滙豐控股 （00005） 的機構改革行動進入高層。
【滙豐HSBC】滙豐傳通知高管做好管理層改革準備 層級由4級改為3級
（7）復星醫藥 （02196） 向台積電、鴻海出售1000萬劑復必泰疫苗。
【復必泰疫苗】復星向台積電、鴻海出售1000萬劑復必泰疫苗 每劑30美元、最快10月才送達
（8）物管股盈喜第一槍，金科智慧服務 （09666） 發盈喜，料可刺激整個板塊。
（9）中金 （03908） 擬將境內財富管理業務，轉移至旗下全資附屬公司中金財富。
港股ADR及美股收市情況：
記者：區嘉俊
欄名 : 開市9點半