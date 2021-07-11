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【科技巨企】Google雲端服務最大客人竟然是蘋果

環球政經 22:43 2021/07/11

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幾乎每個人都會使用到Google的雲端服務，由GMail到Google Drive到Google Photo，但是Google最重要的客人當然是企業。誰也沒有想到，Google最大的客人竟然是：蘋果（AAPL）。

今年截至5月中，蘋果已向 Google Cloud Platform（GCP）支付3億美元，較去年同期增五成，Google為蘋果儲存了近800萬TB的資訊。一套1小時的4K影片，大約要21GB容量，800萬TB大約等於3.8億套1小時4K影片。Google內部員工，為這個大客改了大腳怪代號（Bigfoot，要美加西部沿岸地區，包括Google所在的加州，的一種傳說生物）。

今年之前，蘋果亦有使用亞馬遜（AMZN）的AWS平台，合約今年到期，相信因此將資料轉移至Google。

蘋果其實自己有多個大型數據中心，位於美國的內華達、俄勒岡和北卡羅萊納州，丹麥的維堡、 中國的貴州（中國用戶限定） 等。向外購買儲存空間，一來是為了應付日益增加的客戶，二來可以將資料備份，以防無法預測的情況，令資訊遺失。

雖然將客戶資料儲存在外，但蘋果強調，資料經多重加密，Google等平台無法讀取資料。

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撰文 : 龍瑞成

AWS Google Google Drive Gmail 雲端

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