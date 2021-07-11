【網購創業@iM網欄】網店三大策略 借消費劵推動生意

阿Ken一直提倡社交媒體網購，全因網店能借社交平台的高用戶流量來為網店提供源源不絕的客源。政府推出的5000元消費劵，在開始接受登記一周，便擁有逾480萬人次登記，這豈不正是擁有最多流量的平台嗎？阿Ken早前便推薦學生利用三大策略來借消費劵計劃的「東風」推廣網店生意。

一、建議以Alipay接駁電子消費

以Shopline為首的網店第三方平台已自建一系列的付費渠道，當中便包括支援政府電子消費劵計劃的Alipay，只要網店有商業登記，以及Shopline Payment，便能夠申請電子消費。

至於其他渠道阿Ken亦同樣歡迎，但如第三方平台沒有提供技術支援，便要花大量時間開通其他渠道，因此阿Ken建議以Alipay單天保至尊。

二、推優惠刺激消費

電子消費劵推出短短一周，已見四大電子支付平台各推出相應優惠，為市民原來只有5000元的消費劵「加碼」，而商戶層面上，也漸見商戶也推出優勢，吸引消費。作為網店主，當然不能落後大市，阿Ken建議在消費劵之上再推出優惠劵，而該優勢劵最好能留待下次使用。此舉一方面能吸引新客消費，更能令新客變舊客，使他們在網店上重複消費。

三、上架商品

消費劵對超級市場或民生商戶必定是最著數，一來這些民生用品個個都需要，也是市民最易消費之處，其次是超市已有四大電子消費渠道，基本上所有市民都能在超市利用消費劵消費。小商戶就略為遜色，一方面只有特定的潛在客戶群，二來一般只有一至兩個電子消費渠道。

因此網店主不應與超市硬併，不妨化劣勢為優勢，轉買特色產品吸引特定的潛在客戶群消費，例如可趁此機會推出暑假及戶外產品。