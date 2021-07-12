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【可持續發展】如何捕捉ESG投資機會？　「長勝將軍」劉國傑：留意公司董事局人選

股市 11:45 2021/07/12

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【可持續發展】如何捕捉ESG投資機會？　「長勝將軍」劉國傑：留意公司董事局人選

環境、社會及企業管治（ESG）近年大行其道，首源投資旗下首域盈信資產管理合夥人劉國傑接受本報訪問時認為，ESG投資是要找一間持續性強的優質公司，明白管理層的做方式，對員工、股東、環境及社會均有責任感，「愈勞動性密集的公司，愈要確保對員工好」。

劉國傑如何看科技監管？詳見【下一頁】

劉國傑指，基金一定不會投資對社會及環境有負面影響的公司，如香煙、軍工、賭場、化石能源、礦業等，但部分處於灰色地帶的公司，經過討論後也有投資，如台灣統一超（台：2912）。

「現時大家對於ESG的要求與昔日不一樣，他會留意企業如何選擇董事成員，會揀選較多學者，還是社會上知名度較高的人進入董事會，因學者的影響力相對低。」

他舉例稱，安踏 （02020） 早前委任香奈兒管理層王佳茜為獨立非執行董事，某程度反映公司希望產品未來可走高檔路線，希望提高企業形象。

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