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【互聯網監管】科技監管如何應對？　「長勝將軍」劉國傑： 中國政府強勢　懲罰比西方更認真

股市 11:30 2021/07/12

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【互聯網監管】科技監管如何應對？　「長勝將軍」劉國傑： 中國政府強勢　懲罰比西方更認真

科技行業監管消息此起彼落，「長勝將軍」之稱、首源投資旗下首域盈信資產管理合夥人劉國傑接受本報訪問時認為，市場每隔一段時間便會擔心政策風險，「不同時間點會有不同的驚」，如去年是醫藥政策，今年是互聯網及內房政策，「當市場驚時，不買都睇下」，因這是最好的投資時間，基金早前亦增持了部分互聯網股及內房股。

官媒評互聯網企業監管，詳見【下一頁】

劉國傑指，有監管是好事，相信中國的監管會愈來愈強，而滴滴（美：DIDI）下架事件，反映中國監管機構的做法比市場預期極端，政府做事更快更積極，市場對於這個強硬的政府是擔心的。「西方監管是罰款，如Google的罰款幾日就可以賺返，但中國政府強勢，懲罰比西方更認真。」

劉國傑稱，「互聯網行業步向成熟，高速增長期已過，預期行業只有約一成增長」，因此選股時更要審慎。

電商是早期受反壟斷監管的行業，他指，現時阿里巴巴 （09988） 及拼多多（美：PDD）用戶各有約十億，意味「天花板開始形成」，加上線上消費已逾三成，市場發展成熟，「無以前咁容易做，未來要有增長必須要燒錢」，故大家故會一窩蜂去搶有增長的地方。

相關文章：【科技監管】拜登簽新行政命令　打擊科技巨頭壟斷行為

相關文章：【滴滴下架】滴滴旗下25款App再遭下架　滴滴出行：深入排查認真整改（第二版）

 

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港股 劉國傑 阿里巴巴－SW（09988） 拼多多（美：PDD） 反壟斷 科技行業 阿里巴巴

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