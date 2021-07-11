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【本周焦點】中國周四公布第二季GDP　美國迎6月通脹、零售銷售數據

股市 21:35 2021/07/11

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中國周四（15日）將公布第二季度GDP，以及失業率、固定資產投資、社會消費品零售總額等重磅數據。人民銀行調查統計司原司長盛松成昨表示，今年首季中國GDP年增18.3%，第二季有望實現8%左右高增速，但隨低基數效應減退，下半年中國經濟增速或降至5%至7%。

美國本周亦有多項重磅數據，市場聚焦美國通脹有否緩和跡象。美國6月份CPI周二（13日）出爐，市場預期按月升勢減慢至0.5%，按年升4.9%；核心CPI按月升0.4%，按年升4%。

周三（14日）公布美國6月最終需求生產物價指數（PPI），料按月升0.5%，前值為升0.8%。另外，美國周五（16日）將公布6月零售銷售數據，市場預期按月繼續下跌0.4%，扣除汽車的零售銷售按月上升0.4%。

市場亦聚焦美股第二季業績期開始，及管理層對下半年前景的展望。業績期由多隻金融股展開序幕，包括摩通（美：JPM）、高盛（美：GS）、貝萊德（美：BLK）。另外，達美航空（美：DAL）、台積電（美：TSM）等亦將公布業績。

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編輯：區嘉俊

經濟 社會消費品零售總額 台積電（美：TSM） 台積電 GDP 零售 達美航空 美國 通脹 金融

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