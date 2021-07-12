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【復必泰疫苗】復星向台積電、鴻海出售1000萬劑復必泰疫苗　最快10月才送達　高開5%

股市 09:27 2021/07/12

分享：

復星向台積電、鴻海出售1000萬劑復必泰疫苗　供台灣當地接種

上海復星醫藥 （02196） 公布，其控股子公司復星實業，與台積電（台：2330）、鴻海（台：2317）以及永齡基金會委託的裕利醫藥銷售1000萬劑mRNA新冠疫苗，該等疫苗將捐贈予台灣地區疾病管制機構，用於當地接種。

復星醫藥周一（12日）高開5%，報57.6元。

據台灣聯合新聞網引述台灣黨政高層指，目前初步洽談的價格是每劑30美元，再加上冷鏈、稅金等成本，整體價格可能會更高，但目前仍有待確認最終價格。該名人士又指，訂單落實後才會開始生產和包裝，預計整個過程需要8周，將會從德國直接運送至台灣，預計最樂觀10月能有疫苗送達。

復星醫藥表示，交易雙方已初步擬訂供應計劃，但由於《銷售協議》項下mRNA新冠疫苗的供應進度受疫苗升級、供應鏈能力等因素影響，且公司的疫苗供應成本與生產成本、許可區域總體供應量等因素有關，尚存在不確定性，目前無法確定交易對公司2021年經營業績的影響。

另外，通告又指，交易的執行還受制於疫苗在當地的使用獲批、捐贈完成等條件的滿足。

相關文章：【第三針】輝瑞擬8月在美國申請新冠疫苗加強針緊急使用　FDA及CDC回應：沒有需要額外再接種

【疫苗接種】余偉文：憂亞洲接種率低礙復甦　恐美國收緊幣策成更大打擊

記者：梁安琪

港股 台灣 鴻海 疫苗 BioNTech 台積電 復星醫藥（02196）

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